Даже если Армагеддон: ученые назвали самое безопасное место на планете

Современный мир сталкивается с беспрецедентным количеством масштабных угроз – от климатических изменений и пандемий до вероятности ядерной войны или падения астероидов. В научном журнале Global Challenges было опубликовано первое в своём роде исследование, посвященное поиску самого безопасного места на Земле для выживания в случае глобального катаклизма.

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Команда ученых под руководством эколога Флориана Ульриха Йена проанализировала сотни научных работ, оценивая устойчивость различных уголков планеты к ключевым рискам. Результаты показали, что именно Австралия является наиболее устойчивым государством, способным сохранить функционирование общества во время масштабной катастрофы.

Три класса катастроф и ключевые факторы выживания

Ученые разделили все потенциальные глобальные катастрофические риски на три основные категории:

Сценарии внезапного уменьшения солнечного света : события, вызванные ядерной зимой, извержением супер-вулканов или облаками пыли от астероидов.

: события, вызванные ядерной зимой, извержением супер-вулканов или облаками пыли от астероидов. Глобальные катастрофические потери инфраструктуры : перебои в электроснабжении, логистике и производстве продовольствия из-за геомагнитных бурь, кибератак или высотных электромагнитных импульсов.

: перебои в электроснабжении, логистике и производстве продовольствия из-за геомагнитных бурь, кибератак или высотных электромагнитных импульсов. Глобальные биологические риски: масштабные эпидемии природного или техногенного происхождения.

Оценивая способность государств противостоять этим угрозам, ученые сформулировали критерии устойчивости. Наилучшие шансы имеют богатые, децентрализованные и демократические страны с низким уровнем неравенства, мощной внутренней промышленностью, самообеспеченностью продовольствием и географической изоляцией (например, расположением на крупных островах).

Почему именно Австралия стала лидером рейтинга

В результате анализа Австралия оказалась единственной страной, которую признали устойчивой ко всем трем категориям глобальных угроз. Главными преимуществами государства являются его островная изоляция, колоссальные объемы собственного производства продуктов, богатые ресурсы ископаемого топлива, развитый горнодобывающий сектор и стабильная политическая система. В случае кризиса страна может относительно легко изолироваться от внешнего мира и обеспечить базовые потребности населения.

Впрочем, исследователи отмечают, что даже Австралия не является абсолютно защищенной. Главной уязвимостью страны является ее критическая зависимость от международной торговли медикаментами, удобрениями и некоторыми видами топлива.

Альтернативные убежища и глобальная стратегия выживания

Помимо Австралии, в список самых устойчивых стран вошли Новая Зеландия, Япония, Швейцария и Аргентина. В то же время почти у всех них есть свои слабые места. Например, прибрежные страны (кроме не имеющей выхода к морю Швейцарии) остаются уязвимыми перед цунами в случае падения астероидов, а также перед пеплом от возможных извержений вулканов в Юго-Восточной Азии или Южной Америке.

Ученые подчеркивают, что такие государства, как Австралия и Новая Зеландия, должны стать глобальными "опорными точками" для подготовки всего человечества. Они предлагают размещать на их территории международные стратегические запасы продовольствия, банки семян и базы для координации помощи.

Ученые делают вывод: предотвращение катастроф всегда лучше, чем выживание, однако инвестиции в устойчивость и инфраструктуру в случае реальной беды будут измеряться миллионами спасенных жизней.

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