Вся жизнь на Земле организована по одной схеме: ученые узнали, по какой именно

Биоразнообразие нашей планеты, казалось бы, хаотично и бессистемно. От глубоких океанов до снежных равнин, от пустынь до тропиков - жизнь процветает в самых разнообразных формах. Но недавнее исследование показало, что вся эта сложная экосистема подчиняется одной простой закономерности.

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Ученые обнаружили, что существует общая модель распределения живых организмов во всех уголках планеты. Это открытие может в корне изменить подход к охране природы.

Согласно исследованию, большинство видов сосредотачиваются в так называемых "биологических горячих точках". Это небольшие регионы, где созданы наиболее благоприятные условия для жизни и эволюции.

Виды, появляющиеся в этих центрах, постепенно распространяются на окружающие территории, однако далеко не все способны приспособиться к новым условиям. Такая система позволяет предсказать, где будет появляться и сохраняться наибольшее разнообразие, отмечает издание IFLScience.

Эта закономерность, как объясняет команда ученых, наблюдается независимо от континента, климата или типа организмов. Анализ более 30 тысяч видов - растений, беспозвоночных, позвоночных, морских и наземных - подтвердил стабильность этой модели. Ученые называют ее проявлением процесса, известного как "экологическая фильтрация", когда выживают только те виды, которые способны адаптироваться к конкретным условиям среды.

Один из авторов исследования, Рубен Бернардо-Мадрид, отмечает, что эти ключевые зоны играют роль источников биоразнообразия. Они обеспечивают идеальные условия для эволюции, и именно оттуда виды распространяются по другим территориям. Их защита, по мнению исследователей, должна стать приоритетом природоохранных стратегий, поскольку потеря таких зон может иметь серьезные последствия для целых экосистем.

Несмотря на то, что факторы, которые определяют выживание - жара, холод, засуха или соленость - могут быть разными, результат одинаков: остаются только приспособленные организмы. Эта предсказуемость позволяет лучше понять, как именно формировалась жизнь на Земле, и позволяет прогнозировать ее развитие. Она также помогает строить эффективные планы действий в ответ на изменения климата и потерю среды обитания.

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