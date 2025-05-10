Все стремительно пойдет не так, как надо: астрофизик описала, как погибнет Солнце и что произойдет с Землей

Изучая спектр света одного из ближайшего к нам "звездного остатка" – так ученые называют уже мертвые звезды, так называемые "белые карлики" – исследователи были шокированы. Ожидалось, что в спектре обнаружится наличие только легких элементов, однако ученые увидели спектральные линии кальция, калия и натрия. Исследователи пришли к выводу, что это – остатки каменистых планет, которые были поглощены звездой. Именно это и было шоком, как "проблеском будущего нашего Солнца".

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Об этом рассказывает доктор Кэти Мак, ученвя из Института теоретической физики Периметра, Канада. Кэти Мак в этом вузе возглавляет кафедру космологии, а также проводит исследования темной материи и ранней Вселенной.

"Уверяю вас, что наше Солнце не взорвется. Одно из самых распространенных мнений, что наша звезда когда-то станет сверхновой, завершив свою жизнь впечатляющим взрывом, который испепелит Солнечную систему – ошибочно. Исходя из того, что мы знаем об эволюции звезд, будущее нашего Солнца выглядит не так", – говорит ученая.

Будущее нашей звезды – это превращение в "звездный остаток", то есть Солнце станет белым карликом. Однако это не означает, что оно бессмертно. Более того, умирая, Солнце также погубит всю Солнечную систему.

Наша звезда, по сути, гигантский термоядерный реактор, который превращает водород в гелий в своем ядре и высвобождает огромное количество энергии в процессе. Часть этой энергии выходит во Вселенную в виде света, другая часть удерживает сам процесс преобразования водорода в стабильном состоянии. И так будет еще в течение следующих пяти миллиардов лет.

"Но в конце концов запасы водорода начнут исчерпываться. В этот момент все начнет стремительно идти не так. С замедлением термоядерного синтеза ядро звезды начинает сжиматься. В результате часть гелия внутри ядра, которое станет еще более горячим и плотным, превратится в более тяжелые элементы, и начнет высвобождать энергию еще быстрее. То есть, Солнце станет ярче и начнет раздуваться", – пояснила Кэти Мак.

В это время на Земле начнут выкипать океаны и жизнь на планете прекратится.

"Но для Меркурия и Венеры ситуация еще хуже. По мере того, как Солнце продолжает эволюционировать, оно раздуется в сотни раз больше своего нынешнего размера, поглощая орбиты двух внутренних планет", – рассказала ученая.

Будущее Земли точно неизвестно – Солнце может поглотить ее, как Меркурий и Венеру, а может и не достать до нашей планеты. В любом случае "дела для Земли выглядят не очень хорошо, как ни крути", говорит Кэти Мак.

В определенный момент Солнце, уже красный гигант, не сможет осуществлять любой вид термоядерного синтеза. Ядро звезды сжимается еще больше, а его рыхлые внешние слои отслаиваются в космос.

"Именно так образуются планетарные туманности, очень красивые на вид извне. А ядро звезды сжимается в чрезвычайно плотный белый карлик, который удерживается от взрыва уже не благодаря термоядерному синтезу, которого уже нет, а благодаря странным особенностям квантовой механики", – объясняет ученая.

Такие плотные белые карлики медленно охлаждаются и угасают навсегда.

"Возможно, через миллиарды лет какой-нибудь инопланетный астроном на далекой планете посмотрит в нашу сторону. Он увидит пятно грязи в свете одинокого белого карлика, окруженного сиянием туманности. И кто знает, может он подумает о прекрасном мире, которым мы когда-то были", – предположила Кэти Мак.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые из NASA совместно с японским Университетом Тохо создали одну из самых детальных моделей будущей жизни на Земле, используя суперкомпьютеры нового поколения. Результаты исследования – наша планета погибнет (то есть, потеряет способность поддерживать жизнь в любой известной форме) примерно в 1 000 002 021 году.

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