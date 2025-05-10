Когда закончится жизнь на Земле: суперкомпьютер вычислил год

Жизнь на Земле имеет предел, и суперкомпьютеры уже приблизили нас к пониманию этих временных рамок. Хотя речь идет о горизонтах в миллиард лет, важно осознавать: изменения уже начались.

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Ученые из NASA совместно с японским Университетом Тохо создали одну из самых детальных моделей будущей жизни на Земле, используя суперкомпьютеры нового поколения. Результаты исследования – не панический сценарий из фантастических лент, а научно обоснованный прогноз: жизнь на нашей планете имеет четкую "дату завершения".

По оценкам, планета погибнет примерно в 1 000 002 021 году. Именно тогда, согласно вычислениям, Земля потеряет способность поддерживать жизнь в любой известной форме.

Причина – постепенное, но неизбежное усиление солнечного излучения. В будущем активность Солнца возрастет настолько, что температура на поверхности Земли станет несовместимой даже с существованием микроорганизмов.

Исследование показало: ключевую роль в уничтожении условий для жизни будет играть не столкновение с астероидом и не ядерная катастрофа, а естественная эволюция Солнца. В течение следующих миллиардов лет его энерговыброс будет расти, вызывая изменения в составе атмосферы, в частности – уменьшение концентрации кислорода и повышение глобальных температур.

Однако полное исчезновение жизни не будет мгновенным. Согласно моделям, процесс будет продолжаться постепенно: уровень кислорода будет снижаться, климат будет становиться экстремальным, парниковый эффект – необратимым. В конце планета потеряет биологическую стабильность.

Хотя прогноз касается очень отдаленного будущего, отдельные тревожные признаки проявляются уже сейчас. Последние годы обозначены ростом солнечной активности – фиксируются самые мощные за несколько десятилетий магнитные бури, которые влияют на магнитосферу Земли и атмосферный баланс.

Дополнительное давление создает и антропогенный фактор. Глобальное потепление, таяние ледников, деградация экосистем - эти явления ускоряются, и, по мнению ученых, могут сделать часть планеты непригодной для жизни задолго до естественного конца.

Несмотря на длинный временной горизонт, ученые подчеркивают необходимость стратегического мышления уже сегодня. Обсуждаются технологические способы продления жизнеспособности Земли – создание герметичных экосистем, контролируемых климатических зон, автономных куполов.

Параллельно активизируются усилия по подготовке к миграции за пределы Земли. Долгосрочные программы колонизации других планет, в том числе Марса, находятся в стадии исследования и испытаний.

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