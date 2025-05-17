Внутренние часы человека отстают на 17 минут: ученые нашли причину

Если вам кажется, что вы вроде бы наладили свой сон, а все равно отдохнуть как следует не удается, это может происходить из-за небольшого нарушения циркадного (суточного) ритма. Ученые недавно установили, что наши биологические часы "отстают" от естественных примерно на 17 минут.

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Как пишет издание IFL Science, такой сбой может увеличить риск развития нарушений сна и проблем со здоровьем, таких как диабет и рак. И уже установлена причин, почему возникает это опасное отставание. Причиной могут быть химикаты, которые содержатся в таких бытовых предметах, как домашняя мебель и детские игрушки.

Внутренние часы организма, или циркадный ритм, определяет наш цикл сна и бодрствования. По данным Sleep Foundation, он длится чуть больше 24 часов. Это значит, что для того, чтобы идти в ногу с вращением Земли, они должны подстраиваться от 12 до 18 минут в день. Этих сдвигов удается достигать благодаря экологическим сигналам, известным в науке, как zeitgebers, что в переводе с немецкого означает "хранители времени".

Свет (или его отсутствие) является основным zeitgeber, но физические упражнения и еда среди других факторов, играющих свою роль в этом процессе. Например, именно поэтому перед сном не советуют пить кофе. Так же время, когда вы занимаетесь спортом, может помочь свести на нет эффекты смены часовых поясов, а дремота может на самом деле быть плохой идеей.

Для проведения своего исследования биологи добыли химические вещества из изготовленной из ПВХ медицинской трубки для кормления, а также из полиуретанового мешочка для гидратации (популярного среди туристов, бегунов и велосипедистов). Затем они отследили влияние этих веществ на клетки человека. Исследование проводилось in vitro, то есть эксперимент проводился в лаборатории и под микроскопом, а не на живом организме.

Исследователей особенно интересовало влияние таких химических веществ на аденозиновый рецептор - рецептор, связанный с G-белком, который передает сигналы, отвечающие за регулирование циркадного ритма. Проще говоря, он сообщает организму, когда просыпаться.

Ученым удалось выяснить, что действие химических веществ снижает способность рецептора передавать сигналы, активируя его. Это вызывает задержку, которая может нарушить внутренние биологические часы на 9-17 минут в зависимости от дозы этих химических веществ. Авторы исследования сравнивают влияние химикатов с кофеином. Однако, несмотря на то, что конечный эффект оказывается тем же – мы не можем заснуть, кофеин действует через другой механизм, он дезактивирует соответствующий рецептор.

Сейчас ученые сходятся на том, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять полное влияние пластика на внутренние биологические часы и определить, какие химикаты виноваты в его сбоях. Как отмечают авторы, в исследовании использовались экстракты пластика, что является "худшим случаем химической миграции" – хотя мы знаем, что химикаты регулярно проникают в окружающую среду даже при условии правильного их использования. И хотя исследования in vitro могут дать надежную информацию о том, что происходит in vivo, необходимы будущие исследования, чтобы определить, повторяют ли эффекты реального воздействия химикатов в пластике полученные результаты.

Авторы исследования говорят, что их работа вносит вклад во все больший массив доказательств того, что пластик содержит соединения, которые токсично влияют на наш организм. Увеличение случаев рака, ожирения и диабета, а также ослабленного иммунитета и нарушений репродуктивной функции и развития уже связывают с использованием пластика. "Фундаментальный сдвиг в проектировании и производстве пластика необходим для обеспечения его безопасности. Сокращение как количества, так и опасностей химических веществ в пластике может снизить влияние и уменьшить их влияние на здоровье населения", – утверждают авторы работы.

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