Вы неправильно храните яйца: ученые объяснили, почему

Привычный способ хранения яиц может быть не таким эффективным, как считалось ранее. Большинство людей хранят яйца вертикально, размещая их тупым концом вверх, ориентируясь на стандартную упаковку из магазина.

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Но новое исследование доказывает, что такой метод может повысить риск повреждения скорлупы. Специалисты провели серию экспериментов, которые показали, что яйца значительно прочнее, когда лежат горизонтально. Этот простой факт может изменить подход к хранению продукта как в домашних условиях, так и в промышленности. Ученые уверены: правильная ориентация яйца имеет большое значение для его целостности.

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) провели исследование, которое может изменить представление о правильном хранении яиц. Их выводы, опубликованные в журнале Communications Physics, показывают, что традиционный способ размещения яиц в картонных упаковках может быть ошибочным.

Оказывается, яйца лучше хранить горизонтально, а не вертикально, чтобы уменьшить риск их повреждения. Эта новость может повлиять не только на бытовые привычки, но и на дизайн упаковок для яиц во всем мире. Исследование открывает новые перспективы для безопасной транспортировки и хранения этого деликатного продукта. Рассмотрим детали этого открытия.

Почему горизонтальное хранение эффективнее

Исследователи MIT провели серию экспериментов, чтобы определить, как ориентация яиц влияет на их прочность при падении. Они обнаружили, что яйца, размещенные горизонтально, то есть на "экваторе", значительно реже трескаются по сравнению с теми, что падают вертикально на острый или тупой конец. Тесты показали, что при падении с высоты 8 мм более половины вертикально ориентированных яиц получали трещины, тогда как только 10% горизонтально размещенных яиц испытывали повреждения. Это объясняется тем, что средняя часть яйца является более гибкой и способна поглощать больше энергии удара.

Долговременное хранение яиц

Результаты исследования предлагают новые подходы к обращению с яйцами дома. Например, вынимая яйца из упаковки горизонтально, можно снизить вероятность их случайного разбития. Кроме того, ученые советуют бить яйца для приготовления пищи по концам, а не по центру, поскольку это облегчает контролируемое растрескивание скорлупы. Производителям упаковок рекомендуется пересмотреть дизайн контейнеров, чтобы обеспечить лучшее расположение яиц и защиту их хрупких концов. Такие изменения могут уменьшить процент поврежденных яиц во время транспортировки.

Выводы ученых выходят за пределы бытового использования яиц. Исследование прочности яичной скорлупы может найти применение в инженерии и биологии. Например, понимание того, как природные структуры выдерживают нагрузки, может помочь в разработке более прочных материалов для защитного снаряжения или медицинских устройств. Кроме того, принципы, выявленные в этом исследовании, могут быть применены к изучению других природных оболочек, таких как панцири черепах или мембраны микроорганизмов. Будущие исследования, вероятно, расширят эти идеи, предлагая новые инновационные решения.

OBOZ.UA ранее публиковал советы по правильному хранению яиц.

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