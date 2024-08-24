Владельцы кошек и собак по-разному реагируют на стресс и обладают особыми чертами характера: результаты исследования

Недавнее исследование выявило явные отличия между характерами владельцев кошек и собак, когда они сталкиваются со стрессовыми или изолирующими обстоятельствами. Ученые выяснили, что владельцы собак более склонны проявлять стойкость в стрессовых ситуациях, тогда как владельцы кошек, как правило, более невротичны.

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Исследование провели австралийские психологи из Университета Джеймса Кука в Квинсленде – Джессика Олива и Лия Мишель Бейнс. Они опросили 321 владельца собаки или кота, им измерили черты личности, включая экстравертность, удовольствие, открытость, добросовестность, невротизм и стойкость, пишет MailOnline.

Результаты показали, что владельцы собак продемонстрировали более высокий уровень устойчивости, тогда как владельцы кошек показали более высокий уровень невротизма, после контроля за возрастом и полом.

"В отличие от наших ожиданий, никаких других личностных отличий между владельцами домашних животных обнаружено не было", – уточняют ученые.

Интересно, что женщины, владеющие котами, также получили более высокие показатели невротизма, чем мужчины, являющиеся владельцами кошек. Хотя причина этих выводов не совсем ясна, более замкнутые или невротические люди могут быть генетически склонны заводить кошек, в то время как более выносливые люди заводят собак.

Кроме того, опыт наличия кота может вызвать у людей большую невротизацию по сравнению с собакой. Например, поскольку собаки любят прогулки, ее наличие увеличивает вашу вероятность выйти из дома, что приводит к социальному взаимодействию и меньшему невротизму.

В противоположность кошачьим не нужен такой уход, то есть владельцы кошек могут не иметь пользы от такого уровня взаимодействия.

Наличие кошки или собаки вряд ли резко изменит черты личности. Скорее большинство людей просто выбирают домашнего любимца, который подходит к их характеру.

"Быть владельцем собаки ассоциируется со снижением одиночества людей, живущих одни в периоды длительной изоляции, например во время карантина через COVID-19, что свидетельствует о более высоком уровне устойчивости владельцев собак", – сказала она.

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