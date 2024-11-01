В Швеции нашли 1200-летнее кладбище викингов с захоронениями на 'каменных кораблях'. Фото

Археологи на юге Швеции обнаружили кладбище викингов с контурами захоронения в форме лодки. В находке было более 100 могил и несколько курганов.

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Как сообщает Live Science, это произошло, когда исследователи проводили раскопки с целью найти древнее поселение. Однако само поселение, связанное с кладбищем, до сих пор не найдено.

Раскопки начались в 2017 году. Первоначально было найдено кладбище в селе Тваокер на юго-западе Швеции перед запланированным строительством дороги. Это название упоминается в исторических сагах, но надземные остатки этого конкретного кладбища были утрачены временем.

"Проблема заключается в том, что земля была распахана и выровнена для создания пастбищ, поэтому все надземные остатки и захоронения были распаханы на части. Когда начались раскопки, мы поняли, что существует большой могильник викингов, на котором мы должны сосредоточиться", – сказала руководитель проекта Петра Нордин, археолог Национального исторического музея Швеции

Археологи обнаружили остатки 139 могил, многие из которых включали кости людей и животных, металлические аксессуары и керамические сосуды, а также большие камни – они были стратегически размещены вокруг нескольких могил в форме лодки. По словам Нордин, одно захоронение было особенно хорошо обустроено: "В могиле было 17 сосудов, кости людей и животных, а также плетеные гири и железные наконечники стрел", – рассказала она.

В этом распространенном ритуале погребение эпохи викингов (793-1066 гг. н.э.) тело сжигали на погребальном костре. Затем сверху клали животных, таких как коровы и свиньи, как пищевые жертвоприношения, и могилу закрывали. Вокруг могилы также могли строить кольцо из больших камней в форме очертаний корабля – так называемый каменный корабль.

Археологи также нашли фрагмент серебряной монеты из Аравии, который они датировали между 795 и 806 годами, давая общую временную рамку для могильника. Полный отчет о завершенных на сегодняшний день раскопках кладбища был опубликован в 2023 году. Однако поселение, связанное с кладбищем, до сих пор не найдено.

"Расположена ли деревня в устье реки Тваокер или неподалеку от захоронения? Мы не знаем. Но очень интересно увидеть, что мы еще найдем в будущем", – сказала археолог.

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