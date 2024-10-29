Ученые показали лицо 18-летней 'вампирши' Зоси, жившей в Польше 350 лет назад: ее скелет нашли с серпом на шее и замком на ноге

Два года назад в Польше, за небольшим селом Пьен, к югу от города Торунь археологи совершили ужасное открытие – нашли около 100 скелетов, среди которых один был с серпом на шее и гигантским замком на ноге. Так была похоронена 18-летняя женщина, которую исследователи назвали "вампиром" Зосей.

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Польские местные жители пристроили эту форму "двойной защиты" к трупу, чтобы она не встала с могилы. Теперь эксперты раскрыли новую информацию о женщине, а также иллюстрации художника, показывающие, как она могла выглядеть, пишет MailOnline.

К моменту смерти "вампиру" Зосе было 18 лет. Случилось это около 350 лет назад в середине XVII столетия. Поскольку она умерла примерно во время шведско-польских войн, исследователи предполагают, что она могла быть шведкой и считалась "нежелательным аутсайдером". По мнению ученых, у девушки была светлая кожа, голубые глаза, короткие волосы и угловые зубы.

Сканирование костей выявило аномалию в грудной кости Зоси, что свидетельствует о том, что она могла иметь физическую деформацию, которая причиняла сильную боль. Возможно, именно из-за этой деформации ее особенно боялись вампира, прежде чем ее жестоко принесли в жертву и похоронили.

Раскопки происходили в 2022 году профессором Дариуш Полински и его партнером Магдой Загродзькой, недалеко от села Пьен, к югу от города Торунь, Польша. Когда мастерок Полински ударил об что-то, похожее на металл, на улице было уже темно. Осторожно взмахнув землю, исследователи обнаружили Зосю, единственного скелета на поле с серпом на шее.

Сельскохозяйственное орудие с острым изогнутым лезвием было установлено, чтобы гарантировать, что она обезглавит себя, если попытается воскреснуть из мертвых.

"Можно предположить, что те, кто прятал женщину, почему-то боялись, что она воскреснет из могилы. Возможно, они боялись, что она вампир. Потому что серп положили на шею таким образом, что если бы умершая попыталась встать, скорее всего, голова была бы отрублена или ранена", – прокомментировал профессор Полински.

Полински и Загродская работали с экспертом по реконструкции лица Оскаром Нильссоном, сделавшим цифровое сканирование ее черепа и копию с помощью 3D-принтера. Он изваял новые "мышцы" ее лица с помощью глины и использовал кремний, чтобы придать ей новую кожу.

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