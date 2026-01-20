Грандиозное открытие: ученые утверждают, что нашли гробницу Нефертити

Поиски гробницы легендарной царицы Нефертити вышли на финишную прямую и могут завершиться открытием века. Ведущий египтолог и бывший министр древностей Египта Захи Хавасс заявил, что его команда приблизилась к открытию утраченной гробницы легендарной правительницы.

Об этом он рассказал в новом документальном фильме, посвященном его жизни и научной карьере. Как пишет Daily Mail, Хавасс отметил, что поиски уже сужены до конкретного участка в Долине царей. Это место десятилетиями считают перспективным, но до сих пор оно не дало ответа на главный вопрос. Теперь Хавасс уверен: разгадка может быть совсем рядом.

Кем была Нефертити

Нефертити была женой фараона Эхнатона и мачехой Тутанхамона, а также одной из самых влиятельных женщин своего времени. Она жила в период глубоких религиозных и политических потрясений, когда Египет пытался перейти от многобожия к культу единого бога – солнечного диска Атона.

На многочисленных рельефах и изображениях царицу показывали в ролях, которые обычно принадлежали только фараонам, в частности как военачальницу, уничтожающую врагов. Именно это дало основания части ученых предполагать, что после смерти мужа Нефертити могла править самостоятельно под именем Нефернеферуатен. Однако, несмотря на ее власть и статус, место ее захоронения оставалось неизвестным.

Где ищут гробницу Нефертити

Археолог Захи Хавасс сообщил, что сейчас раскопки сосредоточены в восточной части Долины царей, недалеко от гробницы Хатшепсут – еще одной женщины-фараона. Ранее его команда уже открыла несколько ограбленных захоронений, что подтвердило: эта местность до сих пор скрывает тайны.

Он не скрывает, что возможное открытие гробницы Нефертити стало бы кульминацией его карьеры и, по его словам, "величайшим открытием века". Если захоронение будет найдено, оно может дать ответ на вопрос, признали ли Нефертити фараоном на момент смерти. Именно детали погребального обряда способны пролить свет на ее реальный политический статус.

Заявления о гробнице Нефертити звучат не впервые

Впрочем, археологи уже неоднократно заявляли о близости к сенсации. В 2015 году прозвучала громкая гипотеза о тайных камерах за стенами гробницы Тутанхамона, где якобы могла быть похоронена Нефертити, но дальнейшие исследования ее опровергли.

В 2022-м появилась версия о найденных мумифицированных останках царицы, однако анализ ДНК показал, что они принадлежали матери Тутанхамона.

Несмотря на это, Хавасс убежден, что нынешние раскопки имеют гораздо больше оснований для оптимизма. По его словам, работа продолжается, и решающие доказательства могут появиться уже в ближайшее время.

