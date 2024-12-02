В Нидерландах обнаружили меч викингов X века с редким изображением животных

В Нидерландах был найден меч викингов. По словам ученых, это "первый в своем роде" меч скандинавских воинов X века с редким изображением животных.

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Невероятное открытие совершил кладоискатель Сандер Виссер во время сканирования сельскохозяйственных угодий на севере Нидерландов. Эксперты предполагают, что наконечник мог являться частью ценного позолоченного меча, пишет TheSun.

Виссер начал копать землю после того, как услышал характерный звуковой сигнал от своего металлоискателя. Редкий наконечник был зарыт только на несколько сантиметров под поверхностью земли.

Исследователь пожертвовал находку музея Фриза в Нидерландах, где она будет выставлена на всеобщее обозрение в 2025 году.

Уникальный артефакт эпохи викингов имеет сложные узоры в стиле Маммэн, традиции декоративного искусства, которая, как говорят специалисты, была достаточно распространена в культуре викингов.

По словам ученых, найденный артефакт поделен на пять отдельных частей, внешние края которых демонстрируют головы кабанов. Известно, что в культуре викингов дикие кабаны символизировали силу, мужество и защиту – качества, часто ассоциирующиеся с войной.

Центральная часть колпака имеет сложный закрученный узел, который, по мнению экспертов, подчеркивает мастерство того времени.

"Эта чрезвычайная находка показывает, что еще многое можно открыть об эпохе викингов во Фризии. Это обогащает наше понимание взаимодействия викингов и фризов", – сказала директор Фрижской академии Неллеке Ийссеннаггер-ван дер Плюйм.

Эксперты говорят, что редкий артефакт, имевший большое символическое значение, часто передавался элитными бойцами викингов из поколения в поколение.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Швеции нашли 1200-летнее кладбище викингов с захоронениями на "каменных кораблях".

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