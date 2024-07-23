В мире зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений

В этом году Служба изменения климата Европейского Союза Copernicus зафиксировала самый жаркий день за все время наблюдений. В воскресенье, 21 июля, температура приземного слоя воздуха достигла рекордной отметки в 17,09 градусов по Цельсию, ставшей самым высоким показателем с начала фиксации в 1940 году.

Видео дня

По данным исследовательской программы окружающей среды, начиная с июня 2023-го, каждый месяц на планете становится гораздо более жарким, по сравнению с тем же периодом времени несколько лет назад, пишет Reuters. Такие климатические изменения возникают в результате сожжения большого количества ископаемого топлива.

Прошлым температурным рекордом, зафиксированным Службой Copernicus, продолжавшимся с третьего по шестое июля, стал индекс 17,08 градусов Цельсия.

Некоторые ученые считают, что показатели этого года могут превзойти результаты 2023-го, который считался самым жарким периодом с начала наблюдений, поскольку состоялась комбинация изменения климатических условий и природного явления Эль-Ниньо, которое приводит к масштабному нагреву Земли.

Напомним, новые исследования ученых показывают, что наша планета бьет температурные рекорды, которые на 1,5 градуса по Цельсию выше, чем в до индустриальный период, в течение 13 месяцев подряд. По словам ученых, такие аномалии подчеркивают длительные изменения в климате, который продолжает теплеть, что является плохим знаком. Экстремально высокие температуры приводят к засухе на многих территориях Земли.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что учёные спрогнозировали последствия глобального потепления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!