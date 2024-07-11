Температура на Земле бьет все рекорды 13 месяцев подряд: опасность для человечества смущает ученых

Новые исследования показывают, что Земля бьет температурные рекорды в течение 13 месяцев. Каждый месяц регистрируется температура на 1,5 градуса по Цельсию выше, чем в среднем к индустриальному периоду.

Видео дня

Ученые предостерегают, что повышение температуры может повлечь за собой наводнения, засухи, пожары, голод и повсеместное разрушение экосистем. Согласно исследованиям ученых, уже есть признаки ухудшения климата, пишет LiveScience.

Ученые отмечают, что каждый месяц, начиная с июня 2023 года, был более жарким, чем предыдущий. Служба изменения климата Copernicus сообщила, что июнь 2024 был тринадцатым самым жарким за всю историю наблюдений месяцем подряд. При температуре воздуха на поверхности 16,66 ° C это было на 0,14 ° C выше предыдущего максимума июня прошлого года.

Поэтому средняя глобальная температура между июлем 2023 года и июнем 2024 года – на 1,64° C выше, чем до промышленной революции, то есть, когда люди начали сжигать ископаемое топливо для высвобождения огромных количеств парниковых газов в атмосферу.

"Мы никогда не видели такой аномалии. И это не хороший знак. Это больше, чем статистическая странность, и это подчеркивает значительные и длительные изменения в нашем климате. Даже если эта специфическая полоса экстремальных ситуаций закончится в какой-то момент, мы обязательно увидим избиения. новых рекордов, поскольку климат продолжает потеплеть. Это неизбежно, если мы не прекратим добавлять парниковые газы в атмосферу и океаны", – отметил директор службы изменения климата Copernicus (C3S) Карло Буонтемпо.

Тревожное потепление в течение последних 13 месяцев было частично вызвано Эль-Ниньо (климатический цикл, когда вода в тропической восточной части Тихого океана становится теплее обычного), который длился с июня 2023 года по май 2024 года. Это привело к тому, что температура моря стала выше среднего на востоке и в центральной части Тихого океана. В июне 2024 года средняя температура поверхности моря составила 20,85 ° C, что является самым высоким показателем за этот месяц.

"Климат продолжает нас тревожить. Последние 13 месяцев побили рекорды, как никогда раньше. Вызваны, прежде всего, нашими выбросами парниковых газов и дополнительным толчком из-за события Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана", – сказала заместитель директора C3S Саманта Берджесс.

Ученые считают глобальное потепление на 2 C выше температуры до промышленной революции важным порогом, ведь потепление сверх этого предела значительно увеличивает вероятность разрушительного и необратимого разрушения климата.

Организация Объединенных Наций предупредила, что и с повышением температуры на 1,5 C климат в мире приближается к нескольким переломным точкам, которые вызовут волны чрезмерной жары, наводнения, голод и повсеместное разрушение экосистем.

Согласно Парижскому соглашению 2015 года почти 200 стран обязались ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 C и безопасно ниже 2 C.

Хотя новые выводы вызывают беспокойство, в отчете отмечается, что ограничения 1,5 C и 2 C являются целевыми для планеты в течение 20-30-летнего периода, то есть обещания официально еще не нарушены.

Однако данные пугают. В июне температура была самой большой в средней части юго-восточной Европы, западной части США, Мексики, Бразилии, северной Сибири, Ближнего Востока, северной Африки и западной Антарктиды.

Погода была более влажной в Исландии, центральной и большей части юго-западной Европы. А сильные осадки привели к наводнениям в Германии, Италии, Франции и Швейцарии.

Площадь морского льда в Антарктиде была на 12% ниже средней, что является вторым самым низким показателем за июнь.

Исследователи говорят, что рекордно высокие температуры не упадут в ближайшее время. Согласно Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США, температура к концу лета будет выше средней.

"Я оцениваю примерно 95% вероятность того, что 2024 год превзойдет 2023 год и станет самым теплым с тех пор как в середине 1800-х годов начали регистрировать температуру на поверхности планеты", – подчеркнул климатолог из американской некоммерческой организации Berkeley Earth Зек Хаусфатер.

Ранее OBOZ.UA писал, что последнее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений – ООН.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!