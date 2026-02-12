УкраїнськаУКР
В конце февраля состоится редкий парад планет: как долго его можно будет наблюдать

Алексей Лютиков
В конце февраля жители Земли смогут наблюдать редкое небесное явление – парад планет. Самое впечатляющее зрелище ожидается 28 февраля, когда Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в одну линию на небе.

Это явление происходит, когда одновременно можно увидеть не менее четырех или пяти планет Солнечной системы. Об этом сообщает The Guardian.

В одну линию выстроятся 6 планет

По данным астрономов, 28 февраля у людей будет возможность увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, выстроившиеся в тесную линию на небе, что делает это явление редким планетарным зрелищем. Это происходит потому, что планеты вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоской плоскости.

Хотя каждая планета движется с разной скоростью и на разное расстояние, иногда с точки зрения Земли кажется, что несколько из них выстроились в одну линию. Выравнивание планет – это визуальный эффект, поскольку в реальности расстояние между ними может составлять миллиарды километров.

Предыдущий парад планет был 27 февраля 2025 года. Тогда семь планет, включая Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, выстроились в ряд в редком зрелище, которое больше не повторится до 2040 года.

Астроном из Королевской обсерватории Гринвича Грег Браун заявил, что наблюдение групп из трех, четырех или даже пяти планет не является редкостью и регулярно происходит в течение каждого года. Но чем больше планет участвует в параде, тем больше элементов должно выстроиться в ряд, чтобы их можно было увидеть одновременно. Именно это делает парады из семи планет довольно редким явлением.

По данным NASA, наблюдение за несколькими планетами может длиться от нескольких недель до более месяца, поскольку движение планет медленное и постепенное. Некоторые люди могут наблюдать это явление уже в ближайшие выходные, но 28 февраля особенно примечательно тем, что планеты будут сгруппированы наиболее плотно, и несколько планет можно будет увидеть вместе на вечернем небе.

Когда лучше всего наблюдать за парадом планет

Оптимальное время для наблюдения за выравниванием – примерно через 30 минут после местного захода солнца. Компания Star Walk рекомендует смотреть низко в западном небе, в идеале при отсутствии препятствий и ясной погоде.

NASA поясняет, что для того, чтобы планета была видна без каких-либо оптических приборов, она должна находиться как минимум на несколько градусов выше горизонта, а в идеале – на 10 градусов или выше.

Это событие будет видно людям по всему миру, но поскольку 28 февраля – это средняя дата, зрители в разных частях света, возможно, смогут увидеть парад за несколько дней до или после этой даты.

Согласно данным Star Walk, лучший вид будет открываться 25 февраля из Сан-Паулу, 28 февраля из Афин, Нью-Йорка, Мехико и Токио, 1 марта из Пекина, Берлина, Лондона и Мумбаи, а также 2 марта из Рейкьявика.

