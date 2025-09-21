Где может существовать внеземная жизнь в Солнечной системе: ученые дали ответ

Вопрос "одни ли мы во Вселенной?" волнует человечество веками. Но ответ на него, возможно, стоит искать не в далеких галактиках, а совсем рядом, в пределах нашей Солнечной системы. Последние десятилетия исследований показали: несколько планет и спутников имеют условия, где жизнь могла бы зародиться или даже существовать и сегодня.

И хотя речь идет не о "зеленых человечках", а скорее о микробах или экстремофилах, сам факт их обнаружения стал бы крупнейшим научным открытием нашего времени. Детали рассказало издание Live Science.

Сейчас Марс – холодная пустыня, но когда-то там текла вода. А это главное условие для возникновения жизни.

Марсоход Curiosity ищет следы древних "жизненных сред", а Perseverance уже собрал образцы горных пород, которые, по мнению ученых, могут содержать признаки древних микроорганизмов.

Миссия Mars Sample Return, которую готовят NASA и ESA, должна привезти эти образцы на Землю для тщательного анализа. Это может дать ответ на один из главных вопросов человечества: одни ли мы во Вселенной?

Хотя Венеру называют "близнецом Земли", ее поверхность непригодна для жизни: температура там расплавила бы свинец, а давление в 90 раз больше земного. Добавьте к этому облака серной кислоты – и планета кажется настоящим адом.

Однако высшие слои атмосферы имеют более мягкие условия. Там теоретически могли бы выжить микробы-экстремофилы. Именно это будет проверять программа Morning Star Missions от MIT, которая должна исследовать венерианские облака и даже вернуть их образцы на Землю.

В 2020 году именно в атмосфере Венеры обнаружили возможный след фосфина – газа, который на Земле обычно связан с жизнью. Но открытие осталось спорным. Новые миссии могут подтвердить или опровергнуть эти находки.

Два самых перспективных мира для поиска жизни – это спутники. Энцелад (Сатурн) под толстым слоем льда имеет глобальный океан. Гейзеры, выбрасывающие воду в космос, уже исследовал аппарат Cassini. В 2023 году в них обнаружили фосфаты – все ключевые химические элементы для жизни.

Европа (Юпитер) также имеет подледный океан. Энергия, возникающая от гравитационного взаимодействия с Юпитером, поддерживает жидкую воду и геологическую активность. Там могут существовать условия, подобные земным гидротермальным источникам.

Две крупные миссии уже в пути: ESA Juice (ожидаемое прибытие в 2031 году) и NASA Europa Clipper (2030), которые должны изучить условия существования жизни на этих спутниках.

Еще один уникальный кандидат – Титан, спутник Сатурна. Здесь вместо водного цикла действует "метановый цикл", а атмосфера богата органическими соединениями.

Аппарат Cassini и спускаемый модуль Huygens еще в 2000-х годах показали, что в атмосфере Титана могут образовываться сложные молекулы – строительные блоки жизни. NASA готовит миссию Dragonfly – дрон-"осьминог", который будет летать по поверхности и брать образцы.

Карликовая планета Церера тоже может скрывать подповерхностные океаны. Миссия Dawn обнаружила солевые отложения и признаки воды, что делает Цереру еще одним кандидатом в списке "потенциально жизнепригодных" миров.

