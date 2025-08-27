В Италии во время строительства метро обнаружили уникальный древнеримский дом. Фото

В центре Рима археологи сделали уникальное открытие – во время работ по возведению новой ветки метро был найден древнеримский жилой дом, построенный за десятилетия до рождения Иисуса Христа. Находку обнаружили на площади Венеция, вблизи памятника Виктору Эммануилу II.

По данным Специального управления Рима, сооружение датируется концом периода Республики, примерно I веком до нашей эры. О находке официально сообщили в начале августа, когда раскопки проводились в рамках проекта строительства линии C метро.

Что именно нашли археологи в Риме

Эксперты отметили, что территория площади скрывает настоящий "исторический палимпсест", ведь здесь обнаружили остатки сооружений нескольких эпох. Среди них – дома времен Римской империи (I-IV века н. э.), а также дворцы, существовавшие до XIX-XX веков, но были разрушены.

"Пьяцца Венеция раскрывает сложный палимпсест, который позволяет изучать топографию центрального Рима", – добавили ученые.

Особую ценность представляет многоэтажный комплекс, который, предположительно, был инсулой – многоквартирным домом для обычных жителей древнего Рима. Фотографии с раскопок демонстрируют хорошо сохранившиеся фрагменты сооружения, пролежавшие под землей более двух тысяч лет.

"Проект, осуществляемый под научным руководством Специального управления Рима, продвигается в полной синергии с Metro C и Roma Metropolitane без задержек по сравнению с запланированными сроками", – отметили источники Fox News.

Специальный начальник Рима Даниэла Порро подчеркнула значение открытия для науки и культуры. По ее словам, строительство метро позволяет не только модернизировать инфраструктуру города, но и вновь открыть забытые страницы его прошлого.

"Самая большая привлекательность этих раскопок заключается в роскошном палимпсесте разных эпох, который снова появился перед нашими глазами и должен быть усилен на будущей станции. Строительство станции метро снова позволяет нам заново открыть прошлое нашего города", – отметила она.

В последнее время в Риме появляется немало подобных находок. Так, в региональном парке Аппиева дорога археологи обнаружили древнюю баню, которую в более поздние времена переоборудовали под баптистерий со следами христианского храма.

