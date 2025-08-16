Турист украл камни и кирпичи на выходе из Помпеев: какой штраф ему грозит

В Италии был задержан шотландский турист, которого обвиняют в хищении артефактов истории, имеющих большое значение. У 51-летнего шотландца после того, как он посетил Помпеи, нашли уз рюкзаке камни, якобы украденные с места раскопок и археологических исследований.

Видео дня

Всего у туриста было обнаружено шесть похищенных артефактов – пять камней и кирпичи. Как рассказывают местные масс-медиа, карабинеры задержали шотландца практически сразу после того, как гид им сообщил о нем. Экскурсовод собственными глазами видел, как турист собирал камни, которыми выложены дороги в Помпеях.

Сейчас собранные камни были изъяты и возвращены в национальный исторический парк, а на туриста был составлен протокол за "кражу с отягчающими обстоятельствами". Шотландцу пока запрещено покидать Неаполь, потому что ожидается решение суда, который вынесет наказание туристу.

Как максимум, туриста могут лишить свободы на срок до шести лет. Как минимум он будет оштрафован, причем за такое преступление размер штрафа будет не менее 1500 евро.

Что говорят власти

Итальянские карабинеры уклоняются от комментариев относительно этого инцидента, они лишь отмечают, что такие кражи в Помпеях случаются крайне редко. В прокуратуре Неаполя говорят, что хотя "кража была "с отягчающими обстоятельствами", скорее всего турист будет только оштрафован. Какие именно "отягчающие обстоятельства" в деле 51-летнего шотландца, не разглашается.

Археологический парк Помпеев в первую очередь поблагодарил "внимательного экскурсовода" за бдительность на работе, также отметил "блестящую работу замечательных охранников из службы безопасности" парков.

Директор парка Габриэль Цухтригель отдельно пообещал "повысить усилия по защите нашего исторического наследия".

Что еще надо знать

Среди туристов давно ходят слухи, что древний город, разрушенный Везувием в 79 году нашей эры, приносит несчастье ворам. Поэтому что-то воровать в Помпеях не решаются даже "черные археологи".

Итальянские масс-медиа вспоминают, что в 2020 году туристка из Канады вернула артефакты, которые она украла из Помпеев 15 лет назад. На время кражи ей было чуть больше 20 лет, поэтому она не верила в суеверия.

Но сразу после кражи – и потом на протяжении всех этих 15 лет и девушку, и ее семью преследовало несчастье.

Возвращая украденные камни, жительница Канады уже была твердо убеждена, что они были "прокляты".

Как сообщал OBOZ.UA, туризм – это всегда стресс, поэтому многие путешественники стараются подготовиться к путешествиям заранее, все правильно упаковать и собрать все вещи первой необходимости. Впрочем, среди таких вещей есть одна категория, о которой нужно позаботиться особым образом.

Также OBOZ.UA рассказывал, как не выпасть за борт круизного судна во время путешествия.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.