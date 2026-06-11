В Италии в доме выдающегося поэта обнаружили древние фрески. Видео, фото

В регионе Марке в Италии, в так называемой "Каса Леопарди" – — доме-музее выдающегося поэта и философа Джакомо Леопарди – — был обнаружен обширный цикл старинных фресок неизвестных авторов. Все работы датируются концом XVI – началом XVII века.

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Фрески были найдены во время реставрационных работ в библиотеке, где "одаренный гений увлеченно погружался в изучение древних книг", сообщает Аnsa. Реставрационные работы в "Комнате рукописей" начались еще в 2024 году, однако никто не ожидал такой находки, уточняют в Каса Леопарди.

"Это открытие еще больше обогащает историческое и художественное наследие "Каса Леопарди" и дает нам ценное свидетельство истории палаццо. Интересно осознавать, что Джакомо также мог наблюдать эти росписи, прежде чем они были скрыты в результате последующих преобразований Комнаты рукописей", — – рассказала руководительница музея и потомка поэта, графиня Олимпия Леопарди.

О чем речь

Джакомо Леопарди (1798–––1837) был философом, поэтом, эссеистом и филологом. Его считают величайшим итальянским поэтом XIX века и одной из важнейших фигур мировой литературы, а также одним из главных представителей литературного романтизма.

Библиотека "Комната рукописей" была собрана преимущественно отцом Леопарди, графом Мональдо. Именно благодаря ей Джакомо Леопарди создал несколько научных работ по латинскому, греческому и другим древним языкам.

"Эта находка фресок подчеркивает значение Каса Леопарди как центра сохранения культурного наследия и открывает новые грани истории палаццо и жизни самого Леопарди", – считают сотрудники музея.

Что еще посмотреть

В Европе есть немало музеев, которые могут стать отличной альтернативой Лувру или другим популярным туристическим местам. В Цюрихе, Лилле, Варшаве, Вероне и Осло можно увидеть коллекции от средневекового искусства до современных инсталляций, но без таких изнурительных очередей и толп. Причем часть этих музеев открылась или обновилась совсем недавно – перечень интересных маршрутов смотрите здесь.

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