Настоящие произведения искусства: 5 самых красивых библиотек Европы

Европейские библиотеки давно перестали быть только хранилищами книг – сегодня это настоящие архитектурные шедевры. Они сочетают историю, искусство и атмосферу, которая вдохновляет не меньше, чем сами тексты на полках.

Есть пять самых впечатляющих библиотек Европы, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Детали рассказало издание Lonely Planet.

Городская библиотека Стокгольма

Стокгольмская Stadsbiblioteket – один из самых чистых примеров неоклассицизма ХХ века. Ее создал архитектор Эрик Гуннар Асплунд в 1920-х годах, и это здание до сих пор удивительно современное. Главный зал имеет форму цилиндра, где книжные полки поднимаются вверх, создавая ощущение бесконечного знания.

Здесь нет чрезмерного декора, только свет, пространство и гармония форм. Именно эта сдержанность и делает библиотеку особенной: она успокаивает, концентрирует и позволяет полностью погрузиться в чтение. Расположенная в районе Васастан, она легко сочетается с неспешной прогулкой по городу.

Biblioteca Nazionale Marciana

В самом сердце Венеции, рядом с площадью Сан-Марко, расположена одна из самых ценных библиотек Италии. Biblioteca Nazionale Marciana – это не только собрание уникальных рукописей, но и произведение искусства, созданное архитектором Якопо Сансовино еще в XVI веке.

Интерьеры библиотеки украшены росписями великих мастеров – Тициана и Тинторетто. Каждый зал как музей, где книги соседствуют с живописью и архитектурной роскошью. Здесь особенно чувствуется связь между знанием и искусством, которая была характерна для эпохи Возрождения.

Библиотека Венского экономического университета

Эта библиотека – полная противоположность классическим залам с фресками и колоннами. Она расположена в Вене и является частью Университета экономики и бизнеса. После пожара здание было полностью переосмыслено студией Zaha Hadid Architects, и сегодня оно словно пространство из будущего.

Плавные, динамичные линии, яркое освещение и сложная геометрия создают эффект движения даже в статичном пространстве. Здесь все подчинено идее современности: знание как постоянно развивающийся процесс.

Библиотека Джона Райлендса

В центре Манчестера стоит здание, которое больше напоминает собор, чем библиотеку. John Rylands Library была возведена в конце XIX века в неоготическом стиле и до сих пор поражает монументальностью.

Высокие своды, резные детали и длинные ряды столов создают почти сакральную атмосферу. Именно поэтому эта библиотека считается одной из самых фотогеничных в Европе.

Stiftsbibliothek Admont

В небольшом австрийском городке Адмонт расположена самая большая монастырская библиотека в мире. Она была завершена в 1776 году и является ярким примером высокого барокко. Внутри – светлые залы, позолота, скульптуры и фрески, создающие ощущение театральности.

Семь потолочных росписей Бартоломео Альтомонте посвящены идеям Просвещения, а четыре скульптуры символизируют смерть, воскресение, ад и рай. Несмотря на всю пышность, пространство остается светлым и гармоничным.

