Не только Лувр: какие европейские музеи еще стоит посетить

Алина Милсент
Путешествия
Европа имеет немало музеев, которые могут стать отличной альтернативой Лувру или другим популярным туристическим местам. В Цюрихе, Лилле, Варшаве, Вероне и Осло можно увидеть коллекции от средневекового искусства до современных инсталляций, но без таких изнурительных очередей и толп.

Часть этих музеев открылась или обновилась совсем недавно, поэтому они предлагают свежий взгляд на европейскую арт-сцену. Такие маршруты подойдут тем, кто хочет увидеть искусство за пределами очевидных туристических направлений, информирует The Guardian.

Цюрих, Швейцария

Цюрих часто воспринимают как финансовый центр, однако его художественная жизнь тоже заслуживает внимания. Один из главных музеев города – Кунстхаус Цюрих, который после открытия нового корпуса, спроектированного Дэвидом Чипперфилдом, стал крупнейшей художественной галереей Швейцарии.

Его коллекция охватывает примерно 800 лет искусства. Здесь можно увидеть старых мастеров, швейцарских художников, в частности Альберто Джакометти, а также работы Клода Моне, Поля Сезанна, Пабло Пикассо, Винсента ван Гога, Энди Уорхола и современных художников.

Окрестности Кунстхауса сейчас называют Цюрихской галерейной милей. Особенно интересно посетить город во время Zurich Art Weekend, когда галереи проводят специальные выставки, экскурсии, художественные прогулки, показы и дискуссии.

Еще одна важная локация – Löwenbräukunst-Areal в районе Цюрих-Вест. Бывшая пивоварня XIX века в 1990-х превратилась в художественный центр с галереями современного искусства. А у Цюрихского озера работает Музей Ритберга, посвященный неевропейскому искусству. Он размещен в трех исторических виллах, современном корпусе и парке.

Лилль, Франция

Париж остается главной художественной столицей Франции, но Лилль может стать отличной альтернативой для тех, кто не хочет стоять в очередях в Лувр. Здесь есть сильные музейные коллекции, более низкие цены и значительно меньше туристов.

Главная жемчужина города – Дворец изящных искусств. Его считают одним из самых богатых художественных собраний Франции после Лувра. В музее представлены работы Огюста Родена, Антониса ван Дейка, Питера Пауля Рубенса, Эжена Делакруа, Франсиско Гои, Гюстава Курбе и других художников.

Отдельного внимания заслуживает LaM – музей современного искусства, расположенный примерно в получасе езды от центра. После масштабной реконструкции он снова открылся для посетителей. В его постоянной коллекции есть работы Амедео Модильяни, Фернана Леже, Пауля Клее и Луизы Буржуа, а в саду скульптур можно увидеть монументальные работы Александра Колдера.

Рядом с Лиллем также есть интересные направления для коротких поездок. В Рубе бывший бассейн в стиле ар-деко превратили в музей La Piscine. Там старые душевые и раздевалки стали выставочными пространствами для керамики, живописи, текстиля, ювелирных изделий и скульптур. А в городе Ланс работает Лувр-Ланс – музей-спутник Лувра.

Варшава, Польша

Варшавская художественная сцена заметно оживилась после открытия Музея современного искусства в 2024 году. Его белое современное здание резко контрастирует с расположенным рядом Дворцом культуры и науки. Внутри представлены польские и международные художники XX и XXI веков, в частности Сара Лукас и Вольфганг Тильманс.

Среди важных современных галерей города также стоит упомянуть Национальную галерею искусства "Захента". Она работает с искусством XX века и современными практиками – от живописи до инсталляций, видео и перформансов. Центр современного искусства в Уяздовском замке предлагает выставки, лекции, кинопоказы и события в парке.

Но Варшава интересна не только современным искусством. Национальный музей, основанный в XIX веке, является одним из старейших в Польше. Его постоянные галереи охватывают античность, средневековье и искусство XIX века. Один из главных экспонатов – масштабная картина Яна Матейко "Грюнвальдская битва".

В Королевском замке можно увидеть и работы старых мастеров. Среди самых ценных полотен галереи Лянцкоронских – картины Рембрандта "Девушка в картинной раме" и "Ученый за кафедрой".

Верона, Италия

Верона часто ассоциируется с историей Ромео и Джульетты, однако город имеет гораздо больше, чем знаменитый балкон. Рядом с Венецией он нередко оказывается в тени, хотя для ценителей искусства может стать очень насыщенным направлением.

Дворец Маффеи, барочное здание XVII века на площади делле Эрбе, открылся как галерея в 2020 году. Его экспозиция напоминает кабинет редкостей и демонстрирует частную коллекцию от античности до современности. Особенно сильный акцент сделан на современных мастерах – Пабло Пикассо, Жуане Миро и Рене Магритти.

Галерея современного искусства GAM расположена в Палаццо делла Раджоне – одном из древнейших общественных зданий Италии. Коллекция охватывает искусство от начала XIX века до наших дней, с особым вниманием к итальянскому авангарду. Посетители могут увидеть не только работы художников, но и исторические интерьеры дворца и подняться на башню Ламберти.

Еще один важный музей – Кастельвеккио, расположенный в замке XIV века. Там представлены веронские и венецианские картины от Средневековья до XVIII века, в частности работы Джованни Беллини, Тинторетто, Паоло Веронезе и Рубенса.

Осло, Норвегия

Осло – сильное направление для тех, кто интересуется модерновым и современным искусством. Главное имя здесь – Эдвард Мунк, которому посвящен отдельный 13-этажный музей MUNCH. В нем можно увидеть три версии "Крика", а также другие известные работы художника – "Солнце", "Мадонна", "Танец жизни" и "Любовь и боль".

Музей также показывает произведения современников Мунка и проводит временные выставки. Перед зданием размещена девятиметровая скульптура Трейси Эмин "Мать".

Национальный музей Осло, открытый в 2022 году, является крупнейшей галереей в странах Северной Европы. Здесь есть отдельный зал, посвященный Мунку, а также собственные версии "Крика" и "Мадонны". В коллекции представлены норвежские художники, Гарриет Бакер, Берта Моризо, Анри Матисс, Пабло Пикассо и другие художники.

Для ценителей современного искусства стоит добавить в маршрут Музей Аструпа Фернли. Его здание спроектировал Ренцо Пиано – архитектор, известный по Центру Помпиду в Париже и Музею Уитни в Нью-Йорке. Музей имеет сильную коллекцию современного искусства и регулярно проводит временные выставки.

