В Италии археологи нашли затопленное поселение: там было уникальное оружие. Фото

Под водами озера в центральной Италии археологи сделали открытие, которое уже называют одним из самых ценных для изучения европейского неолита. Речь идет о затопленном поселении, где сохранились десятки редких деревянных артефактов.

Особое внимание ученых привлекла коллекция луков, дошедших до наших дней в почти идеальном состоянии. Эти находки позволяют по-новому взглянуть на уровень технологического развития первых земледельческих общин.

Затопленное поселение, которое сохранилось тысячелетиями

Неолитическая деревня Ла-Мармотта расположена на дне озера Браччано, примерно в 300 метрах от современного берега и на глубине около 11 метров. Поселение существовало между 5635 и 5230 годами до нашей эры и состояло из деревянных домов, возведенных вдоль водоема. Со временем оно оказалось под водой, а осадок и недостаток кислорода создали исключительные условия для сохранения органических материалов.

Во время подводных раскопок, длившихся с 1993 по 2005 год, археологи обнаружили десятки предметов из дерева – от весел и каноэ до сельскохозяйственных инструментов. Среди них – по меньшей мере 35 луков, из которых 19 стали предметом детального анализа в новом исследовании. Именно эти луки считаются одной из лучше всего сохранившихся коллекций деревянного оружия раннего неолита в Европе.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Archaeological Science: Reports. Они показали, что жители поселения использовали не один "идеальный" материал, а целый ряд местных пород деревьев, адаптируя конструкцию луков к свойствам доступного сырья.

Значение находки

Анализ древесины показал использование шести различных пород, среди которых граб, калина, ясень, кизил, ольха и каменный дуб. Это стало неожиданностью для ученых, ведь в большинстве регионов неолитической Европы для луков обычно выбирали тис. В Ла-Мармотти же этой породы вообще не обнаружили, что свидетельствует о сознательном приспособлении к местной лесной среде.

Специалисты пришли к выводу, что найденные луки были не декоративными или ритуальными, а полноценным охотничьим оружием. Об этом свидетельствуют как механические свойства древесины, так и многочисленные кремневые и обсидиановые наконечники стрел со следами ударов. Охота оставалась важной частью жизни даже в общинах, которые уже активно занимались земледелием.

Исследование также показало, что жители поселения не разделяли лесные ресурсы по жесткому принципу "одна порода – одна функция". Одни и те же деревья использовались и для строительства жилья, и для лодок, и для оружия. Такой подход указывает на глубокое знание экосистемы и рациональное использование окружающей среды.

По мнению археологов, находка в Ла-Мармотти меняет представление о технологиях неолита. Она демонстрирует, что ранние земледельцы были не менее гибкими и изобретательными, чем охотники-собиратели, сочетая сельское хозяйство с активной охотой и продуманным управлением природными ресурсами.

