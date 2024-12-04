В Грузии нашли загадочную табличку с надписью на неизвестном языке

На озере Башплеми в муниципалитете Маниси в Грузии была обнаружена табличка с надписью на неизвестном языке. Табличка имеет размеры 24,1 x 20,1 см и изготовлена ​​из местного везикулярного базальта.

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На табличке видны 60 символов, 39 из которых отличаются друг от друга. Они выцарапаны в семь рядов, идущих вертикально сверху вниз, но направление, в котором следует читать надпись, остается неопределенным, пишет Heritage Daily.

Археологи предполагают, что символы были сделаны с помощью конического сверла, чтобы сначала произвести выемки, которые затем соединили и сгладили инструментом с круглой головкой.

"В целом эта надпись не повторяет ни одного известного нам письма. Однако большинство используемых в нем символов напоминают те, которые найдены в письменности Ближнего Востока, а также в географически отдаленных странах, таких как Индия, Египет и Западная Иберия", – написали ученые в результатах исследования, опубликованных в Journal of Ancient History and Archaeology.

Определенное сходство было обнаружено с протокартвельским письмом24 (skript24), появившемся в 4 тысячелетии до н.э., а также с символами, найденными на печатях с территории дохристианской Грузии. Больше всего сходств было обнаружено из сравнения символов таблички с кавказским письмом (грузинский мргвлованный, албанский, протогрузинский).

Как утверждают авторы исследования, найденная надпись содержит несколько часто повторяющихся символов, которые могут символизировать военную добычу, важный строительный проект или приношение божеству.

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