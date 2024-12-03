Найден глиняный билет в театр римской эпохи. Фото

Археологи обнаружили глиняный театральный билет римской эпохи. Находка была обнаружена при раскопках в древнем городе Прусиас-ад-Гипий.

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Город, основанный в 3 веке до нашей эры, пережил многочисленные землетрясения на протяжении веков, и, что удивительно, структурная целостность театра осталась неприкосновенной. Кроме билета на северо-западе Турции в регионе Конуральп Дюзче была найдена еще фигурка Афродиты и фигура Тирса, пишет Arkeo News.

Древний город Прусиас-ад-Гипий, расположенный в северо-западной провинции Дюзче, является домом для таких сооружений как античный театр, акведуки и римский мост. Местные жители называют его "40 Басамаклар". До сих пор сохранились полукруглый зрительный зал античного театра длиной 100 метров и шириной 74 -74 метра, лестница, украшенная фигурами львиных когтей, сводчатые переходы и сцена.

Главное управление культурного наследия и музеев одобрило начавшиеся пять лет назад раскопки, а муниципалитет Дюзче оказывает поддержку. Под руководством Дирекции музея Конуралп работы продолжаются непрерывно 12 месяцев ежегодно.

Во время работы были найдены терракотовый билет в театр, статуэтка с изображением Афродиты и фигура Тирса, которые, как пишет турецкий сайт Anadolu Ajansi, принадлежат к римскому периоду.

Мэр Дюзче Фарук Озлю, выступая на месте проведения работ, подчеркнул важность сохранения 2300-летней истории города: "Мы сделали важный шаг в передаче наследия этого города в будущее. Мы обнаружили эти бесценные артефакты в первозданном состоянии", – сказал он.

Мэр добавил, что после реставрации античный театр станет культурно-художественным центром на 10 тысяч мест. Древний город Прусиас-ад-Гипий в следующем году планирует открыть театр для туризма.

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