В Греции раскопали древнегреческую мозаику с изображением двух обнаженных мужчин с хвостами. Фото

Строители в Греции нашли поразительную галечную мозаику в возрасте 2400 лет. На ней изображены два обнаженных мужчин с хвостами, которые танцуют под музыку.

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Пол, на котором выложена найденная мозаика, когда-то был частью здания в Эретрии, городе на острове Эвбея, где было древнегреческое поселение. Исследователи датировали дом поздним классическим периодом или серединой четвертого века до нашей эры, поскольку находка похожа на мозаичный пол, который был откопан в соседнем здании, известном как Дом мозаик, пишет Live Science.

Мозаика имеет ширину 1,13 метра и была сделана из камешков разных цветов, выложенных в узор, чтобы изобразить двух мужчин-сатиров с хвостами, рогами и заостренными ушами. Младший из них играет на двойной флейте, а старший бородатый танцует под музыку.

По словам Министерства культуры Греции, мозаика находится в отличном состоянии сохранности.

В греческой мифологии сатиры были "дикими существами", которые были "тесно связаны с Дионисом", греческим богом плодородия, а также вина, наслаждения и "ритуального безумия".

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