В Турции археологи случайно обнаружили горшок с золотыми монетами 2400-летней давности. Фото

Археологи из Мичиганского университета нашли горшок с древнеоперскими золотыми монетами в древнем городе Нойцион на западе Турции. Исследователи сначала обнаружили небольшой глиняный кувшин под названием олпе, внутри которого были спрятаны десятки золотых монет, известных как дарик.

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Древнее сокровище персидских монет позволяет понять политический ландшафт времен Пелопоннесской войны. Считается, что эта казна монет была зарыта примерно 2400 лет назад, пишет Arkeo News.

На найденных монетах изображена фигура коленопреклоненного лучника, элемент дизайна персидского дарика, золотой монеты, выпущенной Персидской империей. Согласно заявлению Мичиганского университета, валюта, вероятно, была отчеканена в Сардисе, расположенном в 95 км северо-восточнее города Нойцион. Дизайн дарика оставался неизменным с конца шестого столетия до нашей эры до завоевания Персидской империи Александром Македонским в 330 году до нашей эры.

"Монеты были зарыты в углу старого здания. На самом деле мы не искали горшок с золотом", – сказал археолог Мичиганского университета Кристофер Ратте.

"Открытие такой ценной находки во время контролируемых археологических раскопок является очень редким явлением. Никто никогда не прячет клад монет, особенно монет из драгоценных металлов, без намерения их забрать. Поэтому только самым тяжелым несчастьем можно объяснить сохранение такого клада", – добавил он.

В пятом веке до нашей эры дары в основном использовались для оплаты солдатам и наемникам, причем один дарик равнялся месячной зарплате, поэтому археолог предположил, что один из таких солдат, возможно, закопал свои сбережения, представляющие плату за годы, в кувшине перед тем, как быть убитым в бою.

Раскопки этой командой археологов из Мичиганского университета, Синопского университета и Министерства культуры и туризма Турции были начаты в 2022 году.

Археолог Оксфордского университета Эндрю Медоуз, не участвовавший в раскопках, сказал, что ему не известно о каких-либо других тайниках золотых монет такого типа, которые когда-либо были обнаружены в Малой Азии. "Эта находка является чрезвычайно важной. Археологический контекст клада поможет нам уточнить хронологию золотых монет Ахеменидов", – сказал он.

Пока монеты хранятся в Археологическом музее Эфеса в Сельчуке, Турция, вместе с другими артефактами, найденными на этом месте.

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