В египетской вазе с изображением бога-карлика нашли доказательства 2200-летнего галлюциногенного ритуала

В египетской вазе исследователи обнаружили остатки смеси, которая могла вызвать галлюцинации. Ученые предполагают, что эта 2200-летняя жидкость, возможно, помогла древним египтянам воспроизвести мифическую историю.

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Ведь на вазе был изображён древнеегипетский бог-карлик Бес. По древней легенде, Бес успокоил богиню неба Хатхор, "представив ей алкогольный напиток, где был растительный наркотик, замаскированный под кровь для глубокого сна", пишет LiveScience.

Кто такой Бес

Бес (Бесу, Бес, Беза) – в древнеегипетской мифологии – обобщенное название божеств-карликов, которых считали охранниками дома, семьи, защитниками от злых духов и ядовитых животных (в том числе змей), покровителями плодовитости, рожениц и детей, говорится в исторической справке.

Исследование ученых

Команда ученых провела химический анализ органических остатков в вазе, обнаружив следы дикой руты, египетского лотоса и растения рода Cleome. "Все эти растения обладают психотропным действием и лечебными свойствами. Также обнаружили остатки семян кунжута, кедровых орехов и винограда – смесь, которая обычно использовалась, чтобы сделать напиток похожим на кровь", – рассказала команда ученых.

Исследователи также обнаружили остатки человеческих телесных жидкостей, таких как слюна и кровь, что говорит о том, что люди пили эту смесь.

Ученые предполагают, что люди в Древнем Египте пытались воспроизвести "Миф о солнечном глазу", где Бес успокаивал богиню неба Хатхор растительным наркотиком.

Также возможно, что галлюциногенный напиток употребляли люди, которые пытались предсказать будущее. "Ритуал, связанный с культом Бесса в греко-римские периоды, включал практику инкубации для оракулярных целей, во время которой консультанты спали в камерах Бессов в Саккаре, чтобы получить пророческие сны", – предположили исследователи.

"Египтологи считают, что люди посещали так называемые палаты Бессов в Саккаре, когда желали подтвердить успешную беременность, поскольку беременность в древнем мире была связана с опасностью", – отметил куратор греческого и римского искусства в Музее искусств Тампы Бранко ван Оппен.

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