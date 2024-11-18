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В египетской вазе с изображением бога-карлика нашли доказательства 2200-летнего галлюциногенного ритуала

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
1,5 т.
В египетской вазе с изображением бога-карлика нашли доказательства 2200-летнего галлюциногенного ритуала

В египетской вазе исследователи обнаружили остатки смеси, которая могла вызвать галлюцинации. Ученые предполагают, что эта 2200-летняя жидкость, возможно, помогла древним египтянам воспроизвести мифическую историю.

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Ведь на вазе был изображён древнеегипетский бог-карлик Бес. По древней легенде, Бес успокоил богиню неба Хатхор, "представив ей алкогольный напиток, где был растительный наркотик, замаскированный под кровь для глубокого сна", пишет LiveScience.

В египетской вазе с изображением бога-карлика нашли доказательства 2200-летнего галлюциногенного ритуала

Кто такой Бес

Бес (Бесу, Бес, Беза) – в древнеегипетской мифологии – обобщенное название божеств-карликов, которых считали охранниками дома, семьи, защитниками от злых духов и ядовитых животных (в том числе змей), покровителями плодовитости, рожениц и детей, говорится в исторической справке.

Исследование ученых

Команда ученых провела химический анализ органических остатков в вазе, обнаружив следы дикой руты, египетского лотоса и растения рода Cleome. "Все эти растения обладают психотропным действием и лечебными свойствами. Также обнаружили остатки семян кунжута, кедровых орехов и винограда – смесь, которая обычно использовалась, чтобы сделать напиток похожим на кровь", – рассказала команда ученых.

Исследователи также обнаружили остатки человеческих телесных жидкостей, таких как слюна и кровь, что говорит о том, что люди пили эту смесь.

В египетской вазе с изображением бога-карлика нашли доказательства 2200-летнего галлюциногенного ритуала

Ученые предполагают, что люди в Древнем Египте пытались воспроизвести "Миф о солнечном глазу", где Бес успокаивал богиню неба Хатхор растительным наркотиком.

Также возможно, что галлюциногенный напиток употребляли люди, которые пытались предсказать будущее. "Ритуал, связанный с культом Бесса в греко-римские периоды, включал практику инкубации для оракулярных целей, во время которой консультанты спали в камерах Бессов в Саккаре, чтобы получить пророческие сны", – предположили исследователи.

"Египтологи считают, что люди посещали так называемые палаты Бессов в Саккаре, когда желали подтвердить успешную беременность, поскольку беременность в древнем мире была связана с опасностью", – отметил куратор греческого и римского искусства в Музее искусств Тампы Бранко ван Оппен.

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