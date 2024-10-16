На месте съемок 'Индианы Джонса' обнаружили тайную гробницу со 'Святым Граалем' и человеческими останками. Фото

Археологи раскопали тайную гробницу Эль-Хазне в древнем и загадочном городе Петра (Иордания) и обнаружили человеческие останки и чашу. Символично, что именно в этом 2000-летнем здании происходили съемки известной ленты "Индиана Джонс и последний крестовый поход", герои которого, по сценарию, нашли здесь чашу "Святого Грааля".

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Снимая в 1989 году свой культовый фильм, ее создатели даже не подозревали, что человеческие останки и загадочная чаша действительно были под зданием их съемок. Ведь Эль-Хазне, известный также как Сокровищница, и является мавзолеем, в котором, правда, до сих пор не могли найти останков, пишет DailyMail.

Эль-Хазне – изысканное здание, высеченное в скалах из розового песчаника, является главной достопримечательностью Петры. В 2007 году Сокровищница названа одним из семи новых чудес света. И хотя до сих пор внутри не были обнаружены никакие человеческие останки, ученые были убеждены, что Эль-Хазне была построена именно как мавзолей. Ведь раньше здесь уже находили гробницы, правда, они пустовали.

В этот раз археологи под руководством доктора Пирса Пола Крисмана, исполнительного директора Американского центра исследований, были поражены находкой. Ведь в раскопанной гробнице были 12 скелетных останков и могильные изделия из бронзы, железа и керамики, включая чашу в форме Грааля, чрезвычайно похожую на фигуру в фильме "Индиана Джонс".

Доктор Крисмен подчеркнул, что невредимое погребение дает редкое представление о жизни набатеев, древних арабских кочевников, чье пустынное королевство процветало от IV века до нашей эры до 106 года нашей эры.

В открытии гробницы под Эль-Хазне принял участие также ведущий канала Discovery Джош Гейтс. "За два столетия, в течение которых Петр исследуется археологами, ничего подобного ранее не было найдено. Даже перед одним из самых известных зданий в мире впереди еще много открытий", – подчеркнул Гейтс.

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