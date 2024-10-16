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На месте съемок "Индианы Джонса" обнаружили тайную гробницу со "Святым Граалем" и человеческими останками. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
3,9 т.
На месте съемок 'Индианы Джонса' обнаружили тайную гробницу со 'Святым Граалем' и человеческими останками. Фото

Археологи раскопали тайную гробницу Эль-Хазне в древнем и загадочном городе Петра (Иордания) и обнаружили человеческие останки и чашу. Символично, что именно в этом 2000-летнем здании происходили съемки известной ленты "Индиана Джонс и последний крестовый поход", герои которого, по сценарию, нашли здесь чашу "Святого Грааля".

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Снимая в 1989 году свой культовый фильм, ее создатели даже не подозревали, что человеческие останки и загадочная чаша действительно были под зданием их съемок. Ведь Эль-Хазне, известный также как Сокровищница, и является мавзолеем, в котором, правда, до сих пор не могли найти останков, пишет DailyMail.

На месте съемок "Индианы Джонса" обнаружили тайную гробницу со "Святым Граалем" и человеческими останками. Фото

Эль-Хазне – изысканное здание, высеченное в скалах из розового песчаника, является главной достопримечательностью Петры. В 2007 году Сокровищница названа одним из семи новых чудес света. И хотя до сих пор внутри не были обнаружены никакие человеческие останки, ученые были убеждены, что Эль-Хазне была построена именно как мавзолей. Ведь раньше здесь уже находили гробницы, правда, они пустовали.

На месте съемок "Индианы Джонса" обнаружили тайную гробницу со "Святым Граалем" и человеческими останками. Фото

В этот раз археологи под руководством доктора Пирса Пола Крисмана, исполнительного директора Американского центра исследований, были поражены находкой. Ведь в раскопанной гробнице были 12 скелетных останков и могильные изделия из бронзы, железа и керамики, включая чашу в форме Грааля, чрезвычайно похожую на фигуру в фильме "Индиана Джонс".

На месте съемок "Индианы Джонса" обнаружили тайную гробницу со "Святым Граалем" и человеческими останками. Фото

Доктор Крисмен подчеркнул, что невредимое погребение дает редкое представление о жизни набатеев, древних арабских кочевников, чье пустынное королевство процветало от IV века до нашей эры до 106 года нашей эры.

На месте съемок "Индианы Джонса" обнаружили тайную гробницу со "Святым Граалем" и человеческими останками. Фото

В открытии гробницы под Эль-Хазне принял участие также ведущий канала Discovery Джош Гейтс. "За два столетия, в течение которых Петр исследуется археологами, ничего подобного ранее не было найдено. Даже перед одним из самых известных зданий в мире впереди еще много открытий", – подчеркнул Гейтс.

На месте съемок "Индианы Джонса" обнаружили тайную гробницу со "Святым Граалем" и человеческими останками. Фото

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