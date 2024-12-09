В Болгарии нашли голову статуи богини удачи. Фото и видео

В Болгарии была найдена удивительно исполненная голова великой статуи греческой богини удачи Тихе. Элемент статуи раскопали в современном городе Пловдиве, расположенном на месте древнего Филиппополя.

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Командой раскопок руководил археолог Любомир Мерджанов. Он назвал этот ошеломляющий артефакт феноменальной находкой, пишет Arkeo News.

Тихе – это богиня удачи, судьбы, счастья. Греки считали, что она в силах определять судьбу людей и городов. Ее прославляли поэты, к ней обращались с пылкими молитвами осиротевшие люди. Ее чествовали во многих городах и отождествляли с Фортуной и изображали женщиной с шаром, рулем и рогом изобилия в руках.

Статуя главы греческой богини Тихе была найдена у кафедры базилики. По словам ученых, ее, возможно, повторно использовали в качестве строительного материала или стратегически разместили для символических целей.

"Положение артефакта могло нести более глубокое значение. Возможно, она указывала на сосуществование языческой и христианской традиций", – сказал Мерджанов.

Обнаруженный артефакт датируется концом 1-го до середины 3-го века нашей эры. Голова (и, вероятно, вся статуя) была изготовлена ​​по эллинистической традиции из высококачественного мрамора, с ирисами в форме сердец. Функцию Тихе как телохранителя Филиппополя (современного Пловдива) символизирует corona muralis, или каменная корона, которая используется для изображения городских стен с башенками. Исходя из пропорций головы, считают, что артефакт был частью статуи, которая имела около 2,5 метров высотой.

По мнению археологов, статуя могла быть частью святилища, существовавшего до христианской базилики. Поскольку ранние христианские общины часто возводили церкви над языческими храмами, это повышает вероятность того, что здесь могут быть еще более исторически важные артефакты.

Таким образом, открытие важно не только из-за его художественной ценности, но и из-за того, что оно позволяет понять религиозную и культурную историю древнего Филиппополя.

Пловдив является одним из самых древних городов не только на территории Болгарии, но и в Европе. Название древнего фракийского города, от которого происходит сегодняшний Пловдив, скорее всего, было Эвмолпия. В железном веке на территории Небет-Тепе развивается укрепленный фракийский город. Филипп II включил его в состав Македонской империи в четвертом веке до нашей эры и дал ему известное название Филиппополь.

Находка будет выставлена ​​в Археологическом музее Пловдив после тщательного изучения и реставрации. Команда раскопок надеется получить разрешение поднять мозаику базилики, чтобы исследовать основное святилище и потенциально найти остальные фрагменты статуи с целью реконструкции этого древнего чуда.

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