В Турции нашли гроб, который может принадлежать святому Николаю. Фото

Археологи в Турции нашли гроб, который может принадлежать святому Николаю. Ученые обнаружили саркофаг у первоначального места захоронения Чудотворца в церкви Николая, расположенной в провинции Анталия.

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Саркофаг был частично углублен на 1,5-2 метра и имеет крышку с двускатной крышей. Исследователи стремятся найти надпись на находке, которая подтвердила бы погребение святого, пишет Heritage Daily.

Исследование церкви Святого Николая

Археологи уже два года проводят исследования церкви Святого Николая в рамках проекта "Наследие для будущего", инициированного Министерством культуры и туризма Турции.

Во время последних раскопок двухэтажной пристройки церкви ученые обнаружили известняковый саркофаг длиной примерно 2 метра. Он был частично углублен на 1,5-2 метра и имел поднятую крышку с двускатной крышей, говорят исследователи.

"Наша самая большая надежда – найти надпись на саркофаге. Это помогло бы прояснить содержание захоронения и позволило бы определить точный период, с которого оно датируется", – сказала руководитель раскопок, доцент Эбру Фатма Финдик из Университета Хатая Мустафы Кемаля.

Ученые отмечают, что исследовательская работа будет продолжаться. "Хотя крышка саркофага была раскрыта, только небольшая часть погребальной камеры была оголена. Ожидаем, что дальнейшие раскопки откроют больше деталей в ближайшие месяцы", – добавила исследователь.

По мнению археологов, исторические источники и близость саркофага к церкви придают вес теории о том, что это могла быть оригинальная гробница Чудотворца. "Это может быть весомым археологическим подтверждением исторических источников относительно места захоронения Святого Николая", – подытожила Эбру Фатма Финдик.

История жизни и смерти Николая

Известно, что Николай был раннехристианским епископом греческого происхождения из приморского города Мира в Малой Азии. Святой известен своей щедростью дарения подарков, что породило традиционное представление о Санта-Клаусе и Синтерклаасе по всему миру.

По словам историков, спустя несколько веков после его смерти византийский император Феодосий II приказал построить церковь Святого Николая на месте, где Чудотворец был епископом.

Тело Николая было эксгумировано и повторно похоронено в церкви, но к XI веку нашей эры его останки были перенесены и похоронены как священные реликвии в базилике Сан-Никола в Баре, Южная Италия, говорят специалисты.

Историки подчеркивают, что во время Первого крестового похода венецианские моряки похитили останки Николая у монахов Ликии в XI веке, когда христианским святыням угрожало захват мусульманами, и перевезли их в Венецию, где они были похоронены в базилике монастыря Сан-Николо-аль-Аль.

В 1953 году проверка фрагментов костей из Бари и Венеции показала, что они произошли от одного человека, хотя их подлинность не была доказана, говорят ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые впервые за почти 1700 лет раскрыли настоящее лицо святого Николая.

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