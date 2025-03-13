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В австралийской школе нашли следы динозавров, живших 200 миллионов лет назад. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
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В австралийской школе нашли следы динозавров, живших 200 миллионов лет назад. Фото

Ученые сообщили, что в австралийской школе на каменной плите найдена куча окаменевших следов динозавров. Отпечатки датируются ранним юрским периодом около 200 миллионов лет назад.

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Камень стоял в стороне 20 лет, пока школа в сельской местности Банана-Шир Квинсленда не попросила палеонтолога Энтони Ромилио изучить странное скопление следов с тремя пальцами. Эксперт отметил, что он увидел "одну из самых высоких концентраций следов динозавров", когда-либо задокументированных в Австралии, пишет Phys.org.

В австралийской школе нашли следы динозавров, живших 200 миллионов лет назад. Фото

Это беспрецедентный снимок большого количества, движения и поведения динозавров. Такие ценные окаменелости могут годами оставаться незамеченными", – сказал Энтони Ромилио из Университета Квинсленда.

"Это невероятно представить, что такая богатая история все это время покоилась на школьном дворе", – добавил палеонтолог.

Известно, что шахтеры выкопали плиту в 2002 году и, заметив необычные следы, подарили ее школе в небольшом городке Белоэла, где она впоследствии была выставлена ​​в фойе.

Камень незаметно лежал там, пока исследователи не стали расспрашивать о окаменелости динозавров, обнаруженных в этом районе.

Некоторые учителя думали, что это копия, а не настоящая вещь. Они не совсем осознавали, что действительно имели", – подчеркнул Ромилио.

В австралийской школе нашли следы динозавров, живших 200 миллионов лет назад. Фото

Палеонтолог сказал, что на плите, площадь поверхности которой меньше одного квадратного метра, было обнаружено 66 отдельных следов.

По его словам, они принадлежали динозавру, по имени Anomoepus scambu – маленькому, однако сильному растениеиду, ходившему на двух ногах.

"Окаменевшие следы ног, хотя они и являются самыми распространенными среди окаменелостей динозавров, как правило, отвергаются многими исследователями", – признался Ромилио.

Интересно, что большинство окаменелостей динозавров не нашли палеонтологи, а обычные люди и вполне случайно.

В ходе охоты на окаменелости в этом регионе также удалось обнаружить двухтонный валун, обозначающий въезд на автостоянку угольной шахты.

В австралийской школе нашли следы динозавров, живших 200 миллионов лет назад. Фото

"Когда я заезжаю на автостоянку, то вижу один из тех валунов, которые запрещают машинам ездить по газону. И на нем есть окаменелость динозавра. У меня отвисла челюсть, когда я это увидел", – заявил Энтони Ромилио.

Ранее OBOZ.UA писал, что здоровенные следы двуногого динозавра нашли в Молдове.

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