В австралийской школе нашли следы динозавров, живших 200 миллионов лет назад. Фото

Ученые сообщили, что в австралийской школе на каменной плите найдена куча окаменевших следов динозавров. Отпечатки датируются ранним юрским периодом около 200 миллионов лет назад.

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Камень стоял в стороне 20 лет, пока школа в сельской местности Банана-Шир Квинсленда не попросила палеонтолога Энтони Ромилио изучить странное скопление следов с тремя пальцами. Эксперт отметил, что он увидел "одну из самых высоких концентраций следов динозавров", когда-либо задокументированных в Австралии, пишет Phys.org.

Это беспрецедентный снимок большого количества, движения и поведения динозавров. Такие ценные окаменелости могут годами оставаться незамеченными", – сказал Энтони Ромилио из Университета Квинсленда.

"Это невероятно представить, что такая богатая история все это время покоилась на школьном дворе", – добавил палеонтолог.

Известно, что шахтеры выкопали плиту в 2002 году и, заметив необычные следы, подарили ее школе в небольшом городке Белоэла, где она впоследствии была выставлена ​​в фойе.

Камень незаметно лежал там, пока исследователи не стали расспрашивать о окаменелости динозавров, обнаруженных в этом районе.

Некоторые учителя думали, что это копия, а не настоящая вещь. Они не совсем осознавали, что действительно имели", – подчеркнул Ромилио.

Палеонтолог сказал, что на плите, площадь поверхности которой меньше одного квадратного метра, было обнаружено 66 отдельных следов.

По его словам, они принадлежали динозавру, по имени Anomoepus scambu – маленькому, однако сильному растениеиду, ходившему на двух ногах.

"Окаменевшие следы ног, хотя они и являются самыми распространенными среди окаменелостей динозавров, как правило, отвергаются многими исследователями", – признался Ромилио.

Интересно, что большинство окаменелостей динозавров не нашли палеонтологи, а обычные люди и вполне случайно.

В ходе охоты на окаменелости в этом регионе также удалось обнаружить двухтонный валун, обозначающий въезд на автостоянку угольной шахты.

"Когда я заезжаю на автостоянку, то вижу один из тех валунов, которые запрещают машинам ездить по газону. И на нем есть окаменелость динозавра. У меня отвисла челюсть, когда я это увидел", – заявил Энтони Ромилио.

Ранее OBOZ.UA писал, что здоровенные следы двуногого динозавра нашли в Молдове.

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