Здоровенные следы двуногого динозавра обнаружили в Молдове. Фото

В Молдове ученые обнаружили большие следы двуногого динозавра. Это отпечаток ноги, размером 92 см в ширину, принадлежит гадрозавру.

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Также была обнаружена дорожка длиной 24 метра, состоящая из 13 окаменевших следов, каждый размером 85 см в ширину, а также многочисленные окаменелые отпечатки. Это открытие свидетельствует о том, что одно из самых крупных двуногих животных планеты жило в Монголии, что порождает надежду на открытие таких же массивных скелетных останков, пишет Phys.org.

Благодаря совместному исследованию, проведенному Университетом науки Окаяма (OUS) и Институтом палеонтологии Монгольской академии наук, был обнаружен один из самых больших отпечатков ноги гадрозавра, который когда-либо находили, говорят эксперты.

По словам исследователей, поскольку в 2018 году в западной части пустыни Гоби уже были найдены следы динозавров, через несколько лет исследователи решили продлить здесь раскопки.

В результате команда экспертов обнаружила новые отпечатки вымерших ящуров, включая три крупнейших следа когда-либо найденных гадрозавров, и непрерывную дорожку из 13 окаменевших отпечатков на 24 метра.

"Идентификация 14 следов, в том числе одного, найденного в 2018 году, позволяет анализировать осанку, стиль ходьбы, скорость и групповое поведение динозавров – детали, которые невозможно вывести из окаменелостей скелета", – отметил директор Музея исследования динозавров OUS и руководитель раскопок Шиноба Ишигаки.

До сих пор самый известный скелет гадрозавра принадлежал шантунгозавру, обнаруженному в провинции Шаньдун, Китай. Однако последние открытия в Монголии свидетельствуют о возможности обнаружения столь же массивных скелетных останков в других местах.

"Наша следующая цель – выявить полный скелет динозавра", – отметил Шинобу Ишигаки.

OBOZ.UA ранее писал, что в Великобритании обнаружили целое поле со следами динозавров, живших 166 миллионов лет назад.

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