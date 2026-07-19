Учёные прикрепили датчики к акулам и были потрясены: что они увидели

Обычно ученые устанавливают спутниковые датчики на акул, чтобы отслеживать их миграции, но этот эксперимент принес неожиданный результат. Собранные хищниками данные о температуре, глубине и давлении в океане существенно повысили точность климатических прогнозов, особенно в отдаленных районах.

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Об этом сообщает Discover Wildlife. Исследователи убеждены, что акулы могут помогать в изучении океана и прогнозировании изменений климата.

Акулы стали естественными помощниками в исследовании климата

Как отмечается в материале, несколько лет назад исследователи из Университета Майами оснастили спутниковыми датчиками 18 акул, обитающих в северо-западной части Атлантического океана. Для эксперимента они выбрали голубых акул и акул мако, ведь эти виды совершают длительные миграции и регулярно меняют глубину погружения.

В частности, голубые акулы способны погружаться на глубину более километра, где разница температур воды может достигать 20 градусов. Благодаря установленным датчикам, фиксирующим температуру, давление и глубину, животные фактически стали природными сборщиками научных данных, передавая информацию из труднодоступных районов Северо-Западной Атлантики.

"Акулы уже перемещаются по участкам океана, которые нам трудно наблюдать. Это исследование показывает, что данные, которые они собирают, могут помочь восполнить важные пробелы и, при условии осторожного использования, могут улучшить наши прогнозы состояния океана", – рассказала ученый Лора Макдоннелл.

Исследователи отмечают, что это первая научная работа, в которой данные, собранные с помощью датчиков, установленных на морских животных, были интегрированы в сезонную климатическую модель. В ходе эксперимента акулы передали более 8200 измерений температуры и глубины, погружаясь местами почти на 2000 метров.

После этого полученную информацию интегрировали в климатическую модель, используемую для анализа и прогнозирования изменений в климатической системе Земли. Сравнение результатов показало, что использование данных, собранных акулами, существенно повысило точность прогнозов, особенно в прибрежных и шельфовых районах, где традиционных наблюдений недостаточно.

В частности, модели, учитывающие эти данные, продемонстрировали погрешность при прогнозировании температуры поверхности океана на 40 % меньше по сравнению с обычными методами.

"Для рыболовства и прибрежных сообществ даже небольшие улучшения в прогнозах состояния океана могут иметь большое значение", — объяснил соавтор исследования Камрин Браун.

Авторы статьи подчеркнули, что прогнозы состояния океана обычно являются наименее точными в регионах с быстрым изменением условий, где отсутствуют традиционные наблюдения. Именно такие участки часто выбирают акулы, поэтому собранные ими данные могут существенно дополнить существующие системы мониторинга.

В то же время ученые подчеркивают, что датчики, установленные на морских животных, не способны полностью заменить классические методы наблюдения, а лишь повышают их эффективность.

Напомним, OBOZ.UA ранее писал о том, существует ли угроза вымирания человечества в результате изменения климата.

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