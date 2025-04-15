Климат на Земле стремительно меняется: ученые сказали, есть ли угроза вымирания человечества

Несмотря на то, что ученые прогнозируют ряд разрушительных сценариев при неконтролируемом изменении климата, анализ прямых последствий дает основания для осторожного оптимизма. По словам Майкла Манна, выдающегося профессора атмосферных наук из Пенсильванского университета, пока нет научных доказательств существования сценариев изменения климата, непосредственно приведших к вымиранию человечества как вида.

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В то же время, вполне вероятным остается сценарий, при котором изменение климата будет представлять серьезную угрозу для жизни сотен миллионов людей. Дефицит продовольствия и питьевой воды, вызванный экстремальными погодными условиями и изменениями в экосистемах, может спровоцировать масштабные социальные потрясения, экономический коллапс и даже глобальные конфликты, как показывают многочисленные исследования, отмечает издание Live Science.

Парниковый эффект как теоретическая угроза

Одним из теоретических сценариев, при котором изменение климата могло бы непосредственно привести к вымиранию человечества, является так называемый парниковый эффект, вышедший из-под контроля. По словам Люка Кемпа, научного сотрудника Центра изучения экзистенциальных рисков Кембриджского университета, этот эффект возникает, когда планета попадает в безудержную петлю положительной обратной связи, поглощая все больше тепла, пока ее океаны полностью не испарятся, делая ее непригодной для жизни.

Низкая вероятность парникового эффекта на Земле

К счастью, вышедший из-под контроля парниковый эффект не считается вероятным сценарием для Земли. Для его возникновения планете требуется значительно более высокий уровень углекислого газа в атмосфере (порядка нескольких тысяч частей на миллион, тогда как на Земле этот показатель составляет чуть более 400 частей на миллион) или огромных выбросов метана, чего пока не наблюдается.

Риски значительного потепления и разрушения инфраструктуры

По словам Майкла Манна, повышение глобальной температуры на 3 градуса по Цельсию или больше может привести к разрушению общественной инфраструктуры и массовым беспорядкам, создавая антиутопическое будущее, похожее на изображение в голливудских фильмах. Одним из ключевых факторов риска является отсутствие продовольственной безопасности, поскольку потепление оказывает негативное влияние на сельскохозяйственное производство, увеличивая дефицит воды и уменьшая урожайность.

Уроки прошлых вымираний и крахов цивилизаций

Люк Кемп, изучающий предварительные крахи цивилизаций и риски изменения климата, отмечает, что вымирание и катастрофы почти всегда являются результатом сочетания нескольких факторов. Однако по его мнению, если человечество когда-нибудь вымрет, то главной причиной этого, несомненно, станет изменение климата, поскольку все основные события массового вымирания в истории Земли были связаны с климатическими изменениями.

Климатические изменения также играли определенную роль в судьбе ранних родственников человека, таких как неандертальцы, численность которых, вероятно, сократилась из-за климатических колебаний и изменений доступности пищевых ресурсов. Кроме того, изменение климата способствовало упадку некоторых древних цивилизаций, например, длительная засуха привела к кризису в древней Греции.

Адаптивность и устойчивость человечества

Однако в отличие от других видов гоминид и отдельных цивилизаций, Homo sapiens продемонстрировал высокую адаптивность и способность справляться с разнообразными климатическими условиями. Наша способность использовать широкий спектр ресурсов, обмениваться знаниями и сотрудничать позволяет выживать в меняющемся мире.

Возможность выживания даже в случае глобального коллапса

Исследования показывают, что даже в случае глобального общественного коллапса, вызванного изменением климата, существуют страны, имеющие более высокие шансы на выживание и сохранение сложного образа жизни. Островные государства с относительно стабильным климатом, достаточным ресурсом и низкой плотностью населения, такие как Новая Зеландия и Ирландия, считаются более устойчивыми к таким потрясениям.

Последним сценарием, который следует рассмотреть, есть конфликты, спровоцированные изменением климата. Дефицит ресурсов, усугубляющийся глобальным потеплением, может создать условия для войн за воду, еду и другие жизненно важные потребности, что потенциально может привести к катастрофическим последствиям для человечества, включая повышение риска ядерной войны.

Несмотря на то, что полное вымирание человечества из-за прямого влияния климатических изменений считается маловероятным, последствия глобального потепления могут быть очень разрушительными. Эксперты отмечают, что еще не поздно избежать худших сценариев, но для этого необходимы решительные и скоординированные действия на глобальном уровне для значительного сокращения выбросов парниковых газов. Будущее планеты зависит от нашей способности действовать смело и ответственно уже сегодня.

OBOZ.UA ранее писал, что глобальное потепление в этом тысячелетии может превзойти предварительные оценки из-за "обратных связей углеродного цикла".

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