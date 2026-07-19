Учёные обнаружили новый способ распространения вирусов

Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный способ, с помощью которого вирусы могут распространяться в организме человека. Исследование показало, что патогены способны использовать естественные процессы гибели клеток для маскировки и дальнейшего заражения.

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Открытие может изменить подходы к лечению вирусных инфекций и разработке новых препаратов. Об этом свидетельствует научное исследование, опубликованное в журнале Nature Communications и проведенное учеными Университета Ла Троба (Австралия).

Как работает "след смерти" клеток

Ежедневно в организме человека отмирают и заменяются новыми сотни миллиардов клеток – это естественный процесс обновления, необходимый для поддержания здоровья. Важную роль в нем играет апоптоз – запрограммированная гибель клеток, которая позволяет организму избавляться от поврежденных или опасных элементов.

Исследователи установили, что во время этого процесса клетки оставляют после себя специфические "следы смерти" – особые структуры, которые помогают иммунной системе находить и утилизировать клеточные остатки. Ранее считалось, что разрушение клеток происходит довольно хаотично, однако новые данные свидетельствуют о сложной и четко организованной системе.

С помощью трехмерной покадровой съемки ученые смогли подробно проследить этот процесс и обнаружили новый тип внеклеточных везикул, получивших название F-ApoEV. Именно они выполняют роль своеобразных "маячков" для иммунной системы.

Вирусы используют защитный механизм

Неожиданно для исследователей выяснилось, что вирусы могут использовать эти "следы смерти" в своих целях. В ходе экспериментов с вирусом гриппа оказалось, что патоген способен скрывать свои частицы внутри F-ApoEV.

Когда иммунная система начинает очищать организм от погибших клеток, вместе с этими везикулами вирус фактически "переходит" в соседние здоровые клетки. Таким образом происходит его дальнейшее распространение, причем механизм выглядит как естественная часть работы организма.

Это открытие стало первым подтверждением того, что вирусы могут использовать процесс апоптоза не только как среду для выживания, но и как инструмент для распространения.

Перспективы для медицины

Ученые отмечают, что открытый механизм требует дальнейших исследований, в частности вне лабораторных условий. В то же время он уже открывает новые возможности для медицины.

В частности, в будущем могут быть созданы препараты, которые будут блокировать способность вирусов использовать F-ApoEV или, наоборот, усиливать защитные функции этих структур. Это также может помочь в борьбе с аутоиммунными заболеваниями, возникающими из-за неправильной очистки организма от клеточных остатков.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые насчитали у людей семь чувств.

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