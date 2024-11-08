'Почему скучную информацию труднее запомнить?' Ученые насчитали у людей целых семь чувств

Нас учили, что существует пять основных чувств: осязание, зрение, слух, обоняние и вкус. Все они – экстероцептивные, потому что их источником являются рецепторы, расположенные на поверхности тела. Однако оказалось, что наш мозг взаимодействует с остальным телом значительно сложнее, чем считали ранее. И у нас не пять чувств, а семь.

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Физик и нейробиолог Назарет Кастельянос в интервью испанскому BBC рассказала, что память, внимание и настроение зависят от позы тела и мимики, состояния кишечной микробиоты и желудка, а также сердцебиения и дыхания. Читая скучную информацию, человек чаще всего сутулится и опускает голову. Таким образом подавая сигнал в мозг, что ему неинтересно.

"Наш мозг взаимодействует с другими частями тела значительно сложнее, чем считали ранее. Если у меня мрачное лицо, мозг интерпретирует это как гнев и, соответственно, активирует механизмы гнева. То же с осанкой: когда я сгорблена, мозг включает нейронные механизмы, характерны для печали", – объясняет Кастельянос.

Почему осанка важна и как она влияет на мозг?

До этого наука была больше заинтересована в изучении завязей человека с внешним миром. Поэтому рассматривалось пять основных экстероцептивных чувств. Однако есть еще интероцепция, или способность тела чувствовать и понимать внутренние сигналы, например голод, жажду, сердцебиение и даже эмоции. Эту информацию мозг получает от внутренних органов: сердца, легких, желудка, кишечника и т.д. Так он узнает, что происходит внутри организма. Поэтому это чутье номер один, приоритет.

Второе по важности чутье – проприоцепция, или ощущение тела в пространстве: позы, жесты, движения. Эти данные мозг получает от суставов, сухожилий и мышц.

Например, когда мы нервничаем, то чувствуем тяжесть в желудке или ком в горле. А когда уставшие – дискомфорт в глазах.

За движение и жесты отвечает соматосенсорная кора. Когда 1952 впервые проанализировали ее работу, то обнаружили, что мозг предпочитает одним частям тела по сравнению с другими. К примеру, спина, несмотря на то, что имеет значительный размер, получает гораздо меньше нейронов, чем мизинец.

Немецкие ученые провели эксперимент, в котором взяли несколько человек, поставили ноутбук на уровне глаз, и на экране появился ряд слов, какие нужно было прочесть. Во втором варианте компьютер стоял на полу так, что, для того чтобы читать слова, не оставалось другого выхода, кроме как наклониться, опустить голову и сгорбиться. Спустя время участников попросили вспомнить прочитанные слова. Сгорбившиеся запомнили меньше слов в целом и больше слов с отрицательным значением. То есть мозг интерпретирует позу, чтобы сделать вывод о нашем состоянии, изменение позы может способствовать изменению ситуации.

Как на мозг влияет мимика?

Мозг придает огромное значение тому, что происходит на лице. То есть у насупленных людей активизируется миндалевидное тело – основное ядро контроля эмоций и чувств в мозге. И если возникает стрессовая ситуация, они более возбужденно реагируют, потому что эта область мозга уже подготовлена.

Для того чтобы узнать, как устроено наше тело, нужно научиться наблюдать за ним. Исследования показывают, что большинство людей имеют низкий уровень телесной осознанности. Поэтому учёные советуют в течение дня наблюдать за своими телесными реакциями. И когда появляется какая-то эмоция, остановиться на мгновение и спросить себя: "Где она?" Иными словами, нужно более внимательно относиться к своему телу, что позволит лучше понимать его потребности и сигналы.

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