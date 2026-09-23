Ученые впервые в истории "поймали" четкий радиосигнал из далекой экзопланеты: откуда он поступает

Астрономы сделали шаг вперед в изучении далеких миров. Исследователям из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Университета Орегона впервые удалось зафиксировать радиосигнал, исходящий непосредственно от экзопланеты, а не от звезды, вокруг которой она вращается.

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Ранее радиоизлучение в планетных системах не удавалось точно локализовать, однако благодаря серии наблюдений на южноафриканском радиотелескопе MeerKAT ученые связали зафиксированные вспышки с конкретным объектом. Результаты научного исследования доступны онлайн на платформе arXiv .

Феномен поразительной силы

Радиосигнал поступил из газового гиганта Бета Пикторис b, расположенного в 63,4 световых годах от Земли (около 600 триллионов километров). Всплески радиоволн на частотах от 0,85 до 3,5 ГГц оказались быстрыми, повторяющимися и сильно поляризованными по кругу. Ученые спешат успокоить любителей научной фантастики и заверяют, что сигнал не является попыткой инопланетной цивилизации выйти на связь.

На самом деле астрономы зарегистрировали мощнейшие полярные сияния. Они возникают в результате работы электронно-циклотронной лазерной нестабильности – физического процесса, при котором заряженные частицы взаимодействуют с атмосферой и магнитным полем. Тот же механизм вызывает северные и южные сияния на Земле и Юпитере, но на Бета Пикторис b он проявляется в масштабах, несравнимых с земными.

Планета-гигант с космическим "магнитом"

Зафиксированный сигнал позволил ученым провести первое в истории прямое измерение напряженности магнитного поля экзопланеты. Бета Пикторис b – молодая и массивная планета, превышающая массу Юпитера примерно в 10 раз. Сутки на этой планете длятся всего 9 часов за счет сверхбыстрого вращения.

Мощное внутреннее динамо и быстрое вращение генерируют магнитное поле, которое в тысячи раз превосходит по силе земное. Чтобы убедиться, что источник сигнала именно планета, а не ее горячая родительская звезда Бета Пикторис, исследователи использовали квазары (сверхяркие ядра далеких галактик) в качестве точных опорных точек на карте неба. Ни один из известных механизмов звездного излучения не мог дать наблюдаемых характеристик вспышек.

Результаты работы открывают новые горизонты для изучения экзопланет. Теперь ученые планируют применить проверенный метод к семи другим гигантским планетам в пяти близлежащих звездных системах. С появлением радиообсерваторий следующего поколения, чья чувствительность вырастет в 5–7 раз, подобные наблюдения могут стать регулярным способом изучения магнитосфер и атмосфер далеких миров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что астрономы обнаружили экзопланету, которой требуется около 91 года, чтобы совершить один полный оборот вокруг своей звезды. Она стала третьей известной планетой в системе Бета Живописца, расположенной примерно в 63 световых годах от Земли.

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