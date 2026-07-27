Вращается 91 год: ученые обнаружили и сфотографировали уникальную планету

Международная группа исследователей объявила об обнаружении третьего небесного тела, вращающегося вокруг яркой звезды Бета Живописца. Обнаруженная экзопланета долгие годы оставалась незамеченной из-за яркого сияния соседних объектов.

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Благодаря высокой точности современных приборов астрономам удалось сделать прямой снимок этого чрезвычайно тусклого и удаленного мира. Это открытие, результаты которого опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters, имеет решающее значение для понимания эволюции многопланетных систем и процессов формирования газовых гигантов.

Результаты многолетних поисков в системе Бета Живописца

Звёздная система Бета Живописца расположена на расстоянии около 63 световых лет от Земли. Она стала одной из первых, где астрономам удалось зафиксировать околозвездный обломковый диск, а также прямым методом идентифицировать яркую экзопланету Бета Живописца b, сообщает iflscience.com. Впоследствии было подтверждено существование второй планеты под обозначением "c". Однако как выяснилось недавно, ослепительный свет первого открытого гиганта более десятилетия скрывал от наблюдателей присутствие третьего спутника – Бета Живописца d.

Уникальные характеристики и рекордная тусклость

Обнаруженный объект существенно отличается от своих космологических соседей. По оценкам ученых, Бета Живописца d оказалась в 100 раз тусклее планеты "b", что делает ее самой тусклой экзопланетой, когда-либо зафиксированной с помощью наземных оптических систем. Кроме того, ее масса составляет примерно 2,4 массы Юпитера, что делает её значительно легче других известных гигантов этой системы, чья масса превышает юпитерианскую в 10 раз.

Отдельного внимания заслуживает орбита: планете требуется целых 91 год, чтобы совершить один полный оборот вокруг своей материнской звезды, которая намного больше и ярче нашего Солнца. Для сравнения: большинство известных газовых гигантов совершают оборот за считанные дни или недели.

Случайное открытие и использование архивных данных

Обнаружение объекта произошло во время планового наблюдения с помощью инструмента ERIS, установленного на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории. Первоначальной целью исследователей под руководством доктора Бена Сатлиффа из Эдинбургского университета и Маркуса Бонсе из ESO было изучение динамических изменений планеты "b". Однако анализ полученных кадров показал наличие дополнительного источника излучения.

Чтобы окончательно подтвердить свою гипотезу, учёные применили новые методы обработки цифровых данных к архивным наблюдениям ESO за прошлые десятилетия. Оказалось, что планета всё это время присутствовала на старых снимках, однако алгоритмы и оборудование того времени не позволяли выделить её из звёздного фона.

"Иногда в давно известных системах или старых архивах данных нас все еще ждут настоящие сокровища", – подчеркивает доктор Бен Сатлифф.

Независимые наблюдения и анализ атмосферы

Параллельно с группой Сатлиффа и Бонсе исследование этой системы проводила независимая команда ученых под руководством Эйдана Гиббса из Калифорнийского университета. Они задействовали космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST), что позволило получить ценные сведения о химическом составе атмосферы Бета Живописца d. В частности, измерения в инфракрасном диапазоне указали на высокую концентрацию углекислого газа в атмосферных слоях планеты.

Система Бета Живописца стала лишь вторым в истории астрономии многопланетным комплексом с тремя или более объектами, которые удалось непосредственно сфотографировать (первой была система HR 8799). Изучение таких систем имеет решающее значение, поскольку все её компоненты сформировались из одного протопланетного вещества примерно в одно и то же время.

OBOZ.UA писал об исследовании атмосферы экзопланеты WD 1856b, вращающейся вокруг белого карлика.

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