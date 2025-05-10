Ученые разгадали тайну высушенной мумии 18 века: такого процесса они еще никогда не видели

Ученые наконец разгадали тайну мумифицированного тела, найденного в крипте церкви Святого Томаса-ам-Блазенштайн в Австрии. Речь идет об останках, которые десятилетиями вызывали недоумение из-за необычно качественной сохранности.

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Как установили исследователи, мумия была намеренно забальзамирована, причем очень нетипичным способом: через прямую кишку. Детали рассказало издание The Guardian.

Находку давно связывали с фигурой местного священника Франца Ксавера Зидлера фон Розенегга, который умер в 1746 году в возрасте 37 лет. В народе его называли "высушенным на воздухе капелланом", считая, что мумификация произошла естественным путем.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Medicine, опровергает эту версию. Команда под руководством доктора Андреаса Нерлиха, патологоанатома из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, выяснила, что тело было специально обработано: полости брюшной и тазовой части были плотно набиты материалами, которые активно поглощают влагу - древесной стружкой, измельченными ветками, текстилем (в частности, шелком и коноплей), а также хлоридом цинка.

Наиболее поразительным стало то, что внешних следов хирургического вмешательства на теле не обнаружено. Это натолкнуло исследователей на вывод: материалы ввели через прямую кишку – метод, который существенно отличается от классических практик, например, в Древнем Египте.

"Единственный возможный доступ – через прямую кишку. Стенки туловища остались неповрежденными", – пояснил Нерлих.

Предыдущие осмотры мумии, включая рентгеновские исследования, не давали четкой картины. В левой нижней части кишечника тогда обнаружили круглую структуру, которую ошибочно считали остатком ядовитой капсулы. Однако недавние анализы во время реконструкции крипты позволили провести частичное вскрытие, компьютерную томографию и взять биологические образцы.

Результаты подтвердили: тело принадлежит мужчине в возрасте от 35 до 45 лет, который умер примерно между 1734 и 1780 годами. Анализы зубов, костей и кожи свидетельствуют о типичном рационе местного викария с преобладанием продуктов животного происхождения и зерновых культур, характерных для Центральной Европы.

В скелете нет следов физических нагрузок или травм, что также согласуется с жизнью священнослужителя. Зато на теле обнаружены признаки длительного курения трубки и наличие бурситов, вероятно вызванных тесной обувью–- характерных атрибутов священников XVIII века.

Что касается загадочного объекта в кишечнике, который когда-то считали ядом, оказалось, что это обычная стеклянная бусина, вероятно, часть четок, попавшая в тело вместе с тканью, которой набивали внутренние полости.

Причина смерти – массивное легочное кровотечение вследствие туберкулеза. Органы дыхания сохранили признаки заболевания, характерные для хронической инфекции.

Несмотря на проведенное исследование, цель бальзамирования остается до конца неясной. Существует версия, что тело обработали для предупреждения распространения инфекций, в соответствии с тогдашней теорией миазмов (вредного "плохого воздуха").

В то же время Нерлих предполагает, что мумификация могла иметь практическое назначение – сохранить тело Сидлера для транспортировки в его родной монастырь Вальдхаузен.

Это первый задокументированный пример такого способа бальзамирования в Европе. Впрочем, исследователи не исключают, что подобная практика "кратковременного сохранения" могла применяться значительно чаще, но не сохранилась до нашего времени.

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