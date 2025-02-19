Археологи открыли первую царскую гробницу в Египте со времен захоронения Тутанхамона более 100 лет назад

Археологи объявили об открытии первой царской гробницы в Египте после того, как захоронение фараона Тутанхамона было раскрыто более 100 лет назад. Место покоя короля Тутмоса II, правившего около 3500 лет назад, было найдено в западном Луксоре, известном как Долина царей.

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Вход в гробницу и ее главный проход были найдены в 2022 году, однако точно не было известно, кто там был похоронен. Но дальнейшие раскопки на этом месте обнаружили доказательства, четко указывающие на то, что это была гробница короля Тутмоса II, пишет DailyMail.

Известно, что останки короля Тутмоса были найдены в XIX веке недалеко от гробницы. Археологи предположили, что мумию, вероятно, перенесли спустя столетие после того, как гробница была ограблена.

Погребальная камера была обнаружена в плохом состоянии, ведь вскоре после смерти короля она пострадала от наводнений, в результате чего из внутренней части выпали куски цемента.

Однако исследователи определили, что структура подземного здания имеет коридор с полом, покрытым слоем белой штукатурки, ведущий к погребальной камере в главном коридоре гробницы.

Археологи нашли остатки синих надписей и желтых небесных звезд на стенах, а также украшения и абзацы из религиозной книги "Имидват", которая является одной из важнейших похоронных книг, найденных в древних египетских гробницах. Она была написана, чтобы помочь покойным королевским лицам в их подземном путешествии, говорят эксперты.

В ходе исследований эксперты нашли новые доказательства, которые идентифицировали владельца таинственной гробницы. Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мохамед Исмаил Халед сказал, что на фрагментах найденных сосудов есть надписи, которые идентифицируют Тутмоса II как "умершего царя", наряду с именем его супруги Хатшепсут.

Халед назвал это открытие одной из важнейших археологических находок за последние годы. Выявленные артефакты являются важными дополнениями к совокупности знаний об истории региона и правления короля Тутмоса II, пишет CBSNews.

Глава английской группы исследователей Пирс Литерлендна сказал, что миссия продолжит свою исследовательскую работу и попытается определить, куда были перемещены остальные содержимые из гробницы Тутмоса II, чтобы раскрыть другие секреты, которые, возможно, были заперты под землей в течение тысячелетий.

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