В Монголии раскопали элитную женскую гробницу: найденный скелет внутри озадачил археологов. Фото

Недавние археологические раскопки в монгольской провинции Дорнод обнаружили элитную гробницу, встроенную в стены заброшенной крепости. Гробница датируется посткитанским и домонгольским периодами.

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Будучи частью монгольско-израильско-американского археологического проекта, это открытие дает интригующий взгляд на социальную структуру, торговые сети и обычаи похорон той эпохи. Также это имеет потенциал полностью изменить наше понимание политических и культурных изменений, которые произошли в монгольской степи в 12 и 13 веках – ученые говорят, что эта гробница, похоже, была построена после того, как форт был заброшен, что означает, что пространство повторно использовалось в ходе политического перехода, пишет Arkeo News.

Археологи нашли хорошо сохранившуюся гробницу внутри внешней стены ограждения, которая датируется между 1158 и 1214 годами нашей эры. Она была обнаружена в месте древнего укрепленного комплекса Хар Нуур, известного как "Кластер 27". Комплекс расположен вблизи северо-восточной границы Монголии, стратегически важной территории, которая когда-то была оплотом империи Кидань и хорошо известна своей обширной сетью стен и укреплений.

Когда-то огромная империя Китань-Ляо (916–1125 гг. н. э.) властвовала над большей частью территории, которая сейчас является центральной и восточной Монголией. После падения Монгольской империи и легендарного Чингисхана обрели популярность в 1206 году нашей эры. Монголо-израильско-американский археологический проект с 2018 года проводил исследования и раскопки вдоль приграничных "длинных стен" Китана на северо-востоке Монголии.

Анализ найденной гробницы показывает, что она предшествовала использованию крепости и предлагает ценную информацию о сетях и организации местных общин в 12 веке нашей эры.

Скелет взрослой женщины, вероятно, в возрасте от 40 до 60 лет, одетой в шелковый плащ и украшенный бесценными предметами, был найден в деревянном гробу в гробнице. Вероятно, она принадлежала к элите, о чем свидетельствуют золотые серьги, серебряная чаша, бронзовый сосуд, золотой браслет, а также коралловые и стеклянные бусины, найденные в ее могиле, среди прочего могильного инвентаря.

Небольшая бронзовая чашка с геометрическими фигурами и тонкими гравированными линиями является одним из самых выдающихся открытий. Он существенно отличается от других средневековых артефактов, обнаруженных в Монголии, указывая на то, что он может быть единственным предметом в своем роде или иметь определенную связь с неизвестной ремесленной традицией. Кроме того, были обнаружены куски деревянных предметов, покрытых кожей и оправленных бронзой. Его предназначение неизвестно, но, возможно, это был колчан или футляр для лука и стрел, обычные предметы, которые хоронили среди представителей мужской элиты во времена монгольской империи.

Дополнительной реликвией, заслуживающей внимания, является серебряная чаша, которая изначально имела примерно 17 см в диаметре, но была разбита на 26 частей. Кажется, чаша, имеющая резные мотивы и позолоченные полоски, не имеет прямого аналога, хотя подобные предметы были обнаружены в гробницах средневековой монгольской эпохи.

Тот факт, что член элиты был похоронен на заброшенном пограничном месте, означает, что древние укрепления были не только военными опорными пунктами, но и местами, которые имели длительное культурное и символическое значение, сохранявшееся еще долго после падения империи. Сочетание местных элементов с роскошными изделиями, как золотые и серебряные украшения, изображает общество в переходный период, сформированное культурным влиянием соседних цивилизаций, а также собственными кочевыми традициями.

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