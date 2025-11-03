Ученые показали, как Антарктида выглядела бы без льда: видео

Почти 98% территории Антарктиды скрыты под толстым слоем льда, что полностью маскирует настоящий рельеф континента. Однако благодаря новейшим технологиям визуализации ученые смогли открыть, как выглядит Антарктида без ледового покрова.

Видео дня

Оказалось, что это не бескрайняя равнина, а континент с горными цепями, ущельями, и даже древними долинами рек. Детали рассказало издание IflScience.

Карта Bedmap2

В 2013 году NASA и Британская антарктическая служба (British Antarctic Survey) создали масштабную трехмерную карту Bedmap2, используя гигантский объем данных о высоте поверхности, толщине льда и топографии почвы под ним. Информацию собирали со спутников, самолетов и наземных станций.

На этой карте Антарктида без льда – это гористый материк с хребтами, ущельями, долинами и глубокими каньонами.

Самая низкая известная точка континента расположена под ледником Бьорда в Земле Виктории – 2 870 м ниже уровня моря, что делает ее самым глубоким континентальным участком планеты.

"Bedmap показывает с беспрецедентной точностью рельеф под антарктическими ледовыми щитами. Раньше мы видели только общий обзор, теперь же можем разглядеть сложную мозаику гор, равнин и долин", – объяснил исследователь Питер Фретвелл из British Antarctic Survey.

Основным инструментом сбора данных стал радар, проникающий сквозь лед – Multichannel Coherent Radar Depth Sounder.

Он способен измерять толщину льда и определять рельеф подледного слоя, воспроизводя точную "карту дна" ледяной шапки.

Почему это открытие важно

Понимание формы "ложа" ледников имеет ключевое значение – оно определяет, как распределяется лед и как он тает под влиянием потепления океана и атмосферы.

"Ледовые щиты растут из-за снега, но, как мед на тарелке, растекаются под собственным весом", – объяснила Софи Новицки, ученый NASA.

"Форма поверхности подо льдом – это главная неизвестность. Она влияет на движение и стабильность льда. Вы можете изменить, как растекается мед, просто наклонив тарелку – так же ведет себя и лед."

Сколько воды скрывает Антарктида

По данным Bedmap2, антарктический ледовый щит содержит около 27 миллионов кубических километров воды. Если бы он полностью растаял, уровень Мирового океана поднялся бы на 58 метров.

Хотя полное таяние льда не прогнозируется даже в самых пессимистических климатических моделях, ученые отмечают, что процесс оттаивания уже продолжается.

Сейчас океаны поднимаются примерно на 4 мм ежегодно, главным образом из-за таяния ледовых масс Антарктиды и Гренландии. Это почти точно соответствует "худшему сценарию", описанному Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата (IPCC).

Чтобы еще точнее оценить толщину льда и строение материка, исследователи работают над новой генерацией карты – Bedmap3. Она должна совместить спутниковые снимки с глубокими радарными профилями, позволяя еще подробнее смоделировать, как изменения климата влияют на "скрытую" Антарктиду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лед Антарктиды тает рекордными темпами, последствия могут быть катастрофическими.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.