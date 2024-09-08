Лед Антарктиды тает рекордными темпами, последствия могут быть катастрофическими, – геологи

Лед Антарктиды продолжает таять рекордными темпами. Геологи предупреждают, что последствия могут быть катастрофическими.

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Антарктида теряет вес и позволяет континенту подняться с океана. Ученые сравнивают это с некогда сжатой губкой, которая теперь может расширяться, пишет ScienceAlert.

По словам ученых, этот процесс называется послеледниковым поднятием, и новые исследования показывают, что он будет иметь огромное влияние на грядущее глобальное повышение уровня моря. Это может уменьшить вклад Антарктиды до 40 процентов, или в целом усугубить ситуацию, в зависимости от того, сколько ископаемого топлива, задерживающего тепло и влияющего на таяние льда, человечество будет продолжать выпускать в атмосферу.

"Поскольку почти 700 миллионов человек живут в прибрежных районах, а потенциальная стоимость повышения уровня моря достигнет триллионов долларов к концу века, понимание эффекта домино от таяния льда в Антарктиде имеет решающее значение", – сказала гляциолог из Университета Макгилла Наталья Гомес.

Гомес и ее коллеги исследовали мантию Земли под антарктическим ледником и обнаружили, что в некоторых ключевых областях она особенно мягка. Сейсмические данные показали, что этот высокий уровень вязкости создает неожиданно быстрое поднятие земли.

"Наши измерения показывают, что твердая земля, образующая основу Антарктического ледяного щита, меняет форму удивительно быстро. Поднятие суши от уменьшенного льда на поверхности происходит за десятилетия, а не за тысячи лет", – рассказал геолог Терри Уилсон из Университета штата Огайо.

Команда исследователей использовала 3D-моделирование, чтобы понять повышение уровня моря из-за изменения суши Антарктиды по разным сценариям. По словам ученых, если уровень потепления остается низким, это будет способствовать повышению уровня моря на 1,7 метра до 2500 года. Но если человечество будет в дальнейшем способствовать глобальному потеплению, то уровень моря поднимется до опасных 19,5 метров.

По словам ученых, когда отступление ледникового покрова опережает его поднятие, больше воды попадает в океан. Но если удастся замедлить это таяние, подъем суши поднимет часть льда подальше от теплых океанских вод, что позволит ему сохраняться дольше.

Поскольку Земля не является идеально гладким шаром, разные части нашей планеты испытывают различные влияния уровня моря благодаря гравитационным, вращательным и геологическим особенностям.

Ученые отмечают, что в их исследованиях все еще много неопределенности, в частности из-за отсутствия сейсмических данных из Западной Антарктиды. И эти оценки даже не учитывают происходящее со льдом в Гренландии и горах мира.

Повышение уровня моря уже влияет на низинные острова, такие как Кирибати, расположенные в центральной и западной части Тихого океана. Большая часть Южной Таравы находится на высоте менее 3 метров над уровнем моря, где крестьяне в Темайке пытались сдержать океан с помощью мешков с песком. Но в начале 2024 года заграждения смыло и затопило дома, грунт и колодцы соленой морской водой.

"Сокращение выбросов парниковых газов играет большую роль в сохранении большей части антарктических ледников и во избежании худших последствий изменения климата для глобальных береговых линий", – подытожила Наталья Гомес и ее коллеги.

OBOZ.UA уже писал, что гигантские волны в мантии Земли могут вызвать подъем континентов.

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