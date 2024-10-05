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Ученые объяснили, почему сейчас больше людей выживают под лавинами, чем десятилетие назад

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
1,0 т.
Ученые объяснили, почему сейчас больше людей выживают под лавинами, чем десятилетие назад

Ученые говорят, что сейчас больше людей выживают под лавинами, чем четыре десятилетия назад. Исследователи изучили записи о выживании в лавинах в Швейцарии, опубликованные между 1981 и 2020 годами.

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Новое исследование показывает, что с 1990 года общий уровень выживания во время лавин в Швейцарии вырос с 43,5 до 53,4%. Это означает, что из каждых 100 пострадавших спасены около 10 человек, пишет LiveScience.

По словам экспертов, лавины могут убить несколькими способами. Большинство попавших в снежные потоки погибают от травм, удушья или от переохлаждения. Время имеет решающее значение – большинство выживших были спасены в течение первых нескольких минут после засыпания лавиной.

Ученые объяснили, почему сейчас больше людей выживают под лавинами, чем десятилетие назад

Первые углубленные исследования выживания во время лавин были опубликованы 30 лет назад и сосредоточены на инцидентах в швейцарских Альпах. Тогда меньше половины выжили. Однако с 1990-х годов эксперты разработали более надежные способы прогнозирования лавин, а также новые технологии, чтобы повысить шансы побыстрее находить людей из-под снега.

Ученые объяснили, почему сейчас больше людей выживают под лавинами, чем десятилетие назад

Новое исследование, подробно изучившее записи о выживании во время лавин в Швейцарии между 1981 и 2020 годами, показало, что в течение этих четырех десятилетий более 7000 человек попали под лавины, в том числе 1643 человека, которые были "в критическом состоянии".

"Если человек, попавший под лавину, остается на поверхности или частично похоронен, с открытой головой и грудной клеткой, уровень выживания превышает 90%. Однако когда голова и грудная клетка полностью зарыты, шансы на выживание снижаются до 53%", – рассказал соавтор исследования и основатель Института для горной неотложной медицины в Больцано (Италия) доктор Герман Брюггер.

Ученые объяснили, почему сейчас больше людей выживают под лавинами, чем десятилетие назад

Однако с 1990 года общий уровень выживания во время лавин в Швейцарии вырос с 43,5 до 53,4%, говорят исследователи.

Этот уровень выживания может показаться низким, но здесь самое время имеет большое значение. Люди, похороненные менее чем на 10 минут, у 91% выживали, но их шансы падали до 76% уже через пять минут. А если время погребения под снегом увеличивается до 30 минут, то выживали 1 из 3 человек.

"После 10 минут после захоронения под снегом жертва начинает страдать от гипоксии (недостаточности кислорода) и гиперкапнии (накопление углекислого газа). Выдыхаемый углекислый газ накапливается в окружающем снегу, достигая токсического уровня, который затем снова вдыхается жертвой", – пояснил доктор Брюггер.

Ученые объяснили, почему сейчас больше людей выживают под лавинами, чем десятилетие назад

По словам исследователей, больше шансов на выживание есть у людей, путешествующих по группам. Ведь те, кого не засыпало снегом, могут помочь другим в течение этого решающего 10-минутного окна, говорят исследователи.

По словам ученых, процент выживания во время схода лавин увеличился также благодаря повышению уровня медицины, более тщательному обучению спасателей и новым технологиям поиска жертв лавин.

Авторы исследования объясняют, что новая технология имеет цифровые трансиверы, которые транслируют местонахождение пострадавшего, и переносные радиолокационные рефлекторы, которые можно проверять из портативных детекторов или воздуха.

Ученые объяснили, почему сейчас больше людей выживают под лавинами, чем десятилетие назад

Герман Бруггер подчеркнул, что лучший совет для всех любителей горного туризма – избегать ситуаций, где можно столкнуться с лавиной. Он предложил внимательно пересмотреть прогноз погоды и текущую "шкалу лавинной опасности".

"Имейте с собой соответствующее снаряжение безопасности, включая лавинный маяк, лопату, зонд и, возможно, лавинную подушку безопасности, которую можно развернуть во время лавины, чтобы увеличить размер человека и усложнить его погребение. старайтесь закрыть рот и нос руками. И, наконец, никогда не уходите сами", – подчеркнул доктор Бруггер.

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