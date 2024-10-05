Ученые объяснили, почему сейчас больше людей выживают под лавинами, чем десятилетие назад

Ученые говорят, что сейчас больше людей выживают под лавинами, чем четыре десятилетия назад. Исследователи изучили записи о выживании в лавинах в Швейцарии, опубликованные между 1981 и 2020 годами.

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Новое исследование показывает, что с 1990 года общий уровень выживания во время лавин в Швейцарии вырос с 43,5 до 53,4%. Это означает, что из каждых 100 пострадавших спасены около 10 человек, пишет LiveScience.

По словам экспертов, лавины могут убить несколькими способами. Большинство попавших в снежные потоки погибают от травм, удушья или от переохлаждения. Время имеет решающее значение – большинство выживших были спасены в течение первых нескольких минут после засыпания лавиной.

Первые углубленные исследования выживания во время лавин были опубликованы 30 лет назад и сосредоточены на инцидентах в швейцарских Альпах. Тогда меньше половины выжили. Однако с 1990-х годов эксперты разработали более надежные способы прогнозирования лавин, а также новые технологии, чтобы повысить шансы побыстрее находить людей из-под снега.

Новое исследование, подробно изучившее записи о выживании во время лавин в Швейцарии между 1981 и 2020 годами, показало, что в течение этих четырех десятилетий более 7000 человек попали под лавины, в том числе 1643 человека, которые были "в критическом состоянии".

"Если человек, попавший под лавину, остается на поверхности или частично похоронен, с открытой головой и грудной клеткой, уровень выживания превышает 90%. Однако когда голова и грудная клетка полностью зарыты, шансы на выживание снижаются до 53%", – рассказал соавтор исследования и основатель Института для горной неотложной медицины в Больцано (Италия) доктор Герман Брюггер.

Однако с 1990 года общий уровень выживания во время лавин в Швейцарии вырос с 43,5 до 53,4%, говорят исследователи.

Этот уровень выживания может показаться низким, но здесь самое время имеет большое значение. Люди, похороненные менее чем на 10 минут, у 91% выживали, но их шансы падали до 76% уже через пять минут. А если время погребения под снегом увеличивается до 30 минут, то выживали 1 из 3 человек.

"После 10 минут после захоронения под снегом жертва начинает страдать от гипоксии (недостаточности кислорода) и гиперкапнии (накопление углекислого газа). Выдыхаемый углекислый газ накапливается в окружающем снегу, достигая токсического уровня, который затем снова вдыхается жертвой", – пояснил доктор Брюггер.

По словам исследователей, больше шансов на выживание есть у людей, путешествующих по группам. Ведь те, кого не засыпало снегом, могут помочь другим в течение этого решающего 10-минутного окна, говорят исследователи.

По словам ученых, процент выживания во время схода лавин увеличился также благодаря повышению уровня медицины, более тщательному обучению спасателей и новым технологиям поиска жертв лавин.

Авторы исследования объясняют, что новая технология имеет цифровые трансиверы, которые транслируют местонахождение пострадавшего, и переносные радиолокационные рефлекторы, которые можно проверять из портативных детекторов или воздуха.

Герман Бруггер подчеркнул, что лучший совет для всех любителей горного туризма – избегать ситуаций, где можно столкнуться с лавиной. Он предложил внимательно пересмотреть прогноз погоды и текущую "шкалу лавинной опасности".

"Имейте с собой соответствующее снаряжение безопасности, включая лавинный маяк, лопату, зонд и, возможно, лавинную подушку безопасности, которую можно развернуть во время лавины, чтобы увеличить размер человека и усложнить его погребение. старайтесь закрыть рот и нос руками. И, наконец, никогда не уходите сами", – подчеркнул доктор Бруггер.

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