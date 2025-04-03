Ученые обнаружили места, где плавится земная кора: есть ли угроза человечеству

Группа международных ученых сделала важное открытие, расширяющее наше понимание внутренней динамики Земли. Проведенные исследования выявили необычный процесс, происходящий глубоко под Североамериканским континентом.

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Согласно полученным данным, нижняя часть земной коры в этом регионе постепенно стекает в верхнюю мантию планеты. Это явление, хотя и происходит медленно, свидетельствует о непрерывной эволюции нашей планеты и сложных геологических процессах, формирующих ее облик. Исследование ученых опубликовано в Nature Geoscience.

Где именно происходит аномалия

Эпицентром этого необычного процесса, как отмечают исследователи, является территория под американским Средним Западом. Именно здесь сейсмический мониторинг зафиксировал признаки утончения литосферы – наружной твердой оболочки Земли. Анализ собранных данных показал, что отдельные фрагменты расплавленной породы отслаиваются от нижней части коры и погружаются в верхнюю мантию, где сливаются с другими расплавленными породами. Со временем эти капли набирают значительную массу и продолжают оседать глубже в недра планеты.

Что такое литосферные капли

Ученые объясняют, что обнаруженное явление является так называемым "капанием литосферы". Этот процесс происходит, когда нижние слои земной коры нагреваются до определенной критической температуры. В результате происходит частичное плавление пород, и образуются своеобразные "капли" расплавленного вещества. Когда эти капли становятся достаточно тяжелыми, они отрываются от основной массы коры и медленно начинают опускаться в более глубокие слои мантии под действием гравитации.

Геофизик Торстен Беккер из Техасского университета в Остине подчеркивает значимость этого открытия для понимания долговременной эволюции нашей планеты. По его словам, выявление подобных процессов помогает ученым раскрыть механизмы формирования и разрушения континентов, а также процессы их "переработки" на протяжении миллионов и миллиардов лет. Это открывает новые перспективы для изучения уникальных геологических явлений, происходящих в недрах динамической Земли, отмечает издание ScienceAlert.

Кратоны как стабильные ядра континентов

Особый интерес для исследователей представляет тот факт, что процесс "капания" происходит под кратоном – особенно большим и стабильным участком земной коры. Кратоны существуют в течение очень длительного времени, оставаясь относительно неизменными. Считается, что они представляют собой своеобразные "ядра", вокруг которых формируются континенты. Сегодня науке известно около 35 таких стабильных блоков, скрытых под поверхностью нашей планеты.

Воздействие соседней тектонической плиты

Исследователи также обнаружили интересную связь между процессом "капания" и движением соседней тектонической плиты Фараллон. Приблизительно в 600 километрах от зоны активного "капания" эта древняя плита сползает под Североамериканскую плиту в процессе, известном как субдукция. Ученые считают, что за сотни миллионов лет субдукции плита Фараллон практически полностью погрузилась в нижнюю мантию, и ее присутствие, вероятно, влияет на крупномасштабные мантийные потоки, которые в свою очередь могут ослаблять нижнюю часть кратона, способствуя процессу "капания".

Есть ли угроза для человечества

Несмотря на сенсационность открытия, ученые успокаивают, что выявленный процесс не представляет непосредственной угрозы человечеству. "Копание" литосферы является очень медленным явлением, которое растягивается на миллионы и даже миллиарды лет. Поэтому маловероятно, что жители Североамериканского континента ощутят какие-либо последствия этого процесса в течение многих последующих поколений.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые обнаружили аномалию в магнитном поле Земли, которая существует уже много лет.

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