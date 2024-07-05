Ученые назвали явления, составляющие 'смертельную комбинацию' для Земли. Это объясняет загадочные события прошлого

Удивительное полярное сияние в начале мая этого года продемонстрировало, что солнечные бури могут излучать радиацию, но время от времени Солнце делает что-то еще более разрушительное.

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Исследования ученых показывают, что примерно каждую тысячу лет Землю поражает экстремальное солнечное событие, которое может нанести серьезный урон озоновому слою и увеличить уровень ультрафиолетового излучения на поверхности, пишет The Conversation. Речь идет об экстремальных солнечных взрывах и слабом магнитном поле. По мнению ученых, эта комбинация может быть смертельной для Земли.

Известные как "вспышки солнечных частиц", эти взрывы протонов непосредственно с Солнца могут выстреливать в космос, как прожектор. Сотни слабых солнечных вспышек происходят в течение каждого солнечного цикла (примерно 11 лет), но ученые обнаружили следы гораздо более сильных вспышек на протяжении всей истории Земли. Некоторые из самых экстремальных были в тысячи раз больше, чем что-либо, зафиксированное современными приборами.

Экстремальные события с солнечными частицами

Эти экстремальные события с солнечными частицами происходят примерно каждые несколько тысячелетий. Последняя из них произошла около 993 года нашей эры.

Помимо непосредственного воздействия, солнечные вспышки могут запустить цепь химических реакций в верхних слоях атмосферы, которые разрушают озоновый слой. Озон поглощает вредное солнечное ультрафиолетовое излучение, которое может повредить зрение и увеличить риск рака кожи, а также повлиять на климат.

В ходе исследования ученые использовали большие компьютерные модели глобальной атмосферной химии для изучения влияния экстремального события с солнечными частицами. Они выяснили, что это может привести к истощению уровня озона на год или около того, повышая уровень ультрафиолетового излучения на поверхности и усугубляя повреждение ДНК. Но если солнечное протонное событие произошло в период, когда магнитное поле Земли было очень слабым, то повреждение озонового слоя длилось шесть лет, повышая уровень ультрафиолета на 25% и увеличивая скорость солнечно-индуцированного повреждения ДНК до 50%.

Взрывы частиц из прошлого

На самом деле, эта комбинация событий может объяснить несколько загадочных явлений в прошлом Земли. Последний период слабого магнитного поля, включавшего временную смену северного и южного полюсов, начался 42 000 лет назад и продолжался около 1 000 лет. Приблизительно в это время произошло несколько важных эволюционных событий, таких как исчезновение последних неандертальцев в Европе и вымирание сумчатых мегафауны, включая гигантских вомбатов и кенгуру в Австралии.

Еще большее эволюционное событие также связано с геомагнитным полем Земли. Возникновение многоклеточных животных в конце Эдиакарского периода (565 миллионов лет назад), зафиксированное в окаменелости в хребте Флиндерс в Южной Австралии, произошло после 26-миллионного периода слабого или отсутствующего магнитного поля.

А быстрая эволюция различных групп животных во время Кембрийского взрыва (около 539 миллионов лет назад) также была связана с геомагнетизмом и высоким уровнем ультрафиолета.

Критический магнитный щит Земли

Магнитное поле Земли обеспечивает важный защитный кокон для жизни, отклоняя электрически заряженное излучение от Солнца. В нормальном состоянии он функционирует как гигантский стержневой магнит с поднимающимися с одного полюса линиями поля, огибают его и погружаются обратно на другом полюсе, по схеме, которую иногда описывают как "перевернутый грейпфрут". Вертикальная ориентация на полюсах позволяет ионизирующему космическому излучению проникать вплоть до верхних слоев атмосферы, где оно взаимодействует с молекулами газа, создавая свечение, которое мы знаем как полярное сияние.

Однако со временем поле очень сильно меняется. В прошлом веке северный магнитный полюс бродил по северной Канаде со скоростью около 40 километров в год, и поле ослабло более чем на 6%. Геологические записи показывают, что были периоды веков или тысячелетий, когда геомагнитное поле было очень слабым или даже совсем отсутствующим. Увидеть, что может произойти без магнитного поля Земли, можно глядя на Марс, потерявший свое глобальное магнитное поле в древнем прошлом, и, как следствие, большую часть своей атмосферы.

В мае, вскоре после полярного сияния, на Марсе произошла мощная вспышка солнечных частиц. Это нарушило работу космического аппарата Mars Odyssey и привело к тому, что уровень радиации на поверхности Марса превысил уровень, который можно получить во время рентгена грудной клетки, примерно в 30 раз.

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