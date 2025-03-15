Ученые назвали самые красивые породы собак в мире. Для этого эксперты провели математический расчет, разработанный греками и доказывавший свою точность на протяжении веков.

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Как пишет MailOnline, согласно их анализу, самой красивой породой с удивительным показателем "золотого сечения" 88,7% является шотландский керн-терьер. Второе место занимает вест-хайленд вайт терьер, а третье – бордер колли.

Золотое сечение, также известное как золотое число или золотая пропорция – это математическая формула, которую применяют чаще всего к визуальной составляющей. Формула известна более 2000 лет – примерно 1:1,618 – сравнивает размеры, соотношение и симметрию черт лица.

Математический принцип был использован Леонардо да Винчи для создания идеального человеческого мужского тела в его знаменитой работе "Витрувианский человек". С этого времени ученые адаптировали его для определения греческого определения совершенной красоты. А эксперты Money.co.uk решили использовать его для того, чтобы назвать самые красивые породы собак. Согласно использованной формуле, чем ближе показатель к 100 процентам, тем больше эта порода представляет математическую дистилляцию красоты.

Керн-терьер – 88,7%

С показателем золотого сечения 88,7 процента, морда керн-терьера наиболее естественно приятна глазу. Эта порода происходит из Шотландского нагорья и имеет лисье выражение лица, маленькие заостренные уши и жесткую, устойчивую к погоде шерсть.

Вест-хайленд-вайт-терьер – 87,5%

Еще одна порода шотландского терьера занимает чуть более низкую позицию – с все еще впечатляющим рейтингом 87,5 процента. Собаки породы вест-терьер исторически были выведены для охоты на грызунов. Они уверены, независимы, любознательны и немного упрямы, что делает их дрессировку часто трудной задачей.

Бордер-колли – 86,7%

Сначала эту породу выращивали в качестве рабочих собак, в основном для выпаса скота, особенно овец. Бордер-колли также известна своим интеллектом, способным изучить чрезвычайное количество слов и команд.

Родезийский риджбек – 86,0%

Красивая, сильная и мускулистая, эта чрезвычайно активная порода имеет симметричный контур вплоть до идеальных пропорциональных висячих ушей. Родезийский риджбек имеет длинную и выразительную морду с глубокими глазами с изогнутыми бровями и без морщин.

Вельш терьер – 85,9%

Следующий в рейтинге идет Вельш терьер – одна из самых выдающихся собак в списке с рейтингом красоты 85,9 процента. Пыльная, трудолюбивая порода из Уэльса имеет компактное, крепкое телосложение с прямоугольной головой, стоячими ушами, густыми бровями и густой бородой.

Веймаранер – 85,6%

Далее в списке есть веймаранер, которого мгновенно узнают за характерной серебристо-серой шерстью, большими бархатными ушами и худощавым телосложением. Эта порода исторически связана с немецким дворянством – сильная, мускулистая и спортивная с серьезным выражением лица.

Новошотландский ретривер – 85,0%

Эти ретриверы происходят из Канады, и являются самыми маленькими из всех пород ретриверов. Они имеют форму головы, похожую на лису, и привлекательный насыщенный рыжий или красный цвет меха, часто с белыми пятнами на лапах и морде. Несмотря на то, что их лица часто имеют грустное или озабоченное выражение, их миндалевидные глаза имеют настороженное выражение.

Итальянский хорт – 84,9%

Маленькая, продолговатая и худая голова этих собак имеет мягко сложенные уши, а длинные тонкие ноги придают ему причудливую высокую походку. Итальянский хорт происходит из древнего Египта, где их мумифицированные останки можно найти в гробницах фараонов.

Норфолкский терьер – 84,3%

Норфолкские терьеры очень маленькие и милые, но упорные и бесстрашные. Эта британская порода является самой маленькой из рабочих терьеров, то есть тех, кто исторически научен охотиться на мелких грызунов и других вредителей. Они имеют клиновидную морду и сильную челюсть, темные глаза и грубую шерсть, за которой нужно регулярно ухаживать.

Вельш Корги Пемброк – 83,9%

Прославленная королевой Елизаветой II, эта милая маленькая порода имеет пристальное, умное выражение лица, довольно широкий череп и стоячие уши, сужающиеся к закругленному верху. Но из-за удлиненного тела это одна из пород, которая часто испытывает проблемы со здоровьем. В течение сотен лет корги разводили, чтобы подчеркнуть милые черты, стимулирующие продажи, включая длинное тело и плоское лицо.

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