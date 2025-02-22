Ветеринары раскрыли простой способ разговаривать с собакой

Ветеринары раскрыли простой метод, который гарантированно заставит вашу собаку обратить на вас внимание. Чтобы проверить разные способы, команда из Университета ветеринарной медицины Вены (Австрия) привязала к собакам шлемы для слежки за глазами.

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По результатам исследований, полезной тактикой является смотреть на объект или указывать на него. Однако ученые также выяснили, что сочетание этих двух жестов является лучшим способом заставить вашего питомца выполнять ваши указания, пишет MailOnline.

"Совместное использование указания и взгляда является особенно эффективным методом для внимания собак на референт", – объясняют исследователи и добавляют, что у людей "референтная коммуникация" является ключевым аспектом сотрудничества.

Однако до сих пор было мало исследований референтного общения между людьми и домашними животными. Ученые решили исследовать, следят ли собаки за ориентировочной коммуникацией людей больше, чем за другими ее сигналами.

Команда привлекла 20 собак разных пород, включая дворовых, стаффордширских терьеров, австралийских овчарок и пуделей. Каждой собаке был одет шлем для слежки за глазами, потом кто-то из команды становился перед собакой на колени и проводил эксперимент. С обеих сторон от ученых была поставлена ​​миска, но только одна содержала скрытое угощение.

Собакам было предложено пять разных сценариев, по шесть раз каждый. Ученые указывали на миску, глядя на собаку, либо указывали и смотрели на миску одновременно, либо смотрели только на миску.

Они даже использовали классическую затею, которую многие владельцы собак разыгрывают со своими любимцами, делая вид, что бросают мяч в направлении миски, но на самом деле держат его в руках.

Кадры, собранные из шлемов, показали, что собаки чувствовали себя лучше всего, когда ученый одновременно указывал и смотрел на миску, в которой было угощение.

"В режиме сочетания указания и взгляда собаки дольше удерживали внимание на объекте по сравнению с другими условиями, и они приближались к нему гораздо выше случайного уровня", – говорят исследователи. А худший результат был как раз при самом распространенном способе завоевать внимание собаки – когда ученые делали вид, что бросают мяч.

"Хотя альтернативный сигнал (фальшивый бросок) перемещал взор собак в указанном направлении, он не увеличивал частоту смещений взгляда до точного референтного места", – объяснили реакцию собак эксперты.

Теперь исследователи надеются воспроизвести исследования с большим количеством собак.

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