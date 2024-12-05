Ученые нашли в сердце 'мини-мозг': открытие может стать прорывом в лечении аритмии

С помощью нового исследования ученые обнаружили в сердце "мини-мозг". Эксперты считают, что это открытие может оказаться прорывом в лечении аритмии.

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Десятилетиями ученые считали, что внутрисердечная нервная система (IcNS) является просто ретрансляционной станцией, передающей сигналы от мозга к сердечной мышце. Новое исследование, проведенное учеными из Каролинского института в Швеции и Колумбийского университета в Нью-Йорке, демонстрирует, что IcNS больше похож на локальный центр управления, способен обрабатывать информацию и даже самостоятельно генерировать ритмичные паттерны, пишет StudyFinds.

Исследование на рыбках

Ученые совершили новое открытие, используя рыбок данио. Ведь сердца этих рыбок очень похожи на человеческие с точки зрения частоты, электрических характеристик и базовой структуры. Так же, как и у людей, сердце данио имеет четыре камеры и требует точной координации между разными типами клеток, чтобы поддерживать надлежащее функционирование, говорят ученые.

Сложная нервная система сердца

Наиболее интригующим открытием для ученых стала подгруппа нейронов, которые демонстрируют "подобные кардиостимулятору" свойства. "Мы были удивлены, увидев, насколько сложна нервная система сердца", – сказал ведущий автор исследования Константинос Ампатзис.

Чтобы понять, как эти нейроны оказывают влияние на работу сердца, исследователи разработали инновационный экспериментальный подход. Новая методика выявила четыре разных типа нейронов с разными схемами активации, от единичных вспышек до ритмических вспышек активности, отметили ученые.

Когда исследователи манипулировали этими нейронами, они могли оказывать непосредственное влияние на ритм сердцебиения. Исследование показало, что IcNS активно участвует в контроле сердечной функции, а не просто передает сигналы от мозга.

"Этот "маленький мозг" играет ключевую роль в поддержании и контроле сердцебиения, подобно тому, как мозг регулирует ритмические функции, такие как передвижение и дыхание", – пояснил доктор Ампатзис.

Лечение

По словам ученых, это исследование открывает новые возможности лечения заболеваний сердца. "Мы стремимся определить новые терапевтические цели, исследуя, как сбои в нейронной сети сердца способствуют возникновению различных сердечных заболеваний", – отметил Константинос Ампатзис.

Ученые отмечают, что будущие исследования будут сосредоточены на том, как "мозг" сердца взаимодействует с реальным мозгом при различных условиях, таких как физические упражнения, стресс и болезнь. Для пациентов, страдающих аритмией и другими проблемами с сердцем, это может означать более целенаправленное и эффективное лечение, говорят специалисты.

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