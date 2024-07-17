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Как выглядит сердце человека изнутри: ученые показали разницу между здоровым и больным органом. Впечатляющее видео

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
942
Как выглядит сердце человека изнутри: ученые показали разницу между здоровым и больным органом. Впечатляющее видео

С помощью видео ученые показали, как выглядит сердце человека изнутри. Можно увидеть разницу между здоровым органом и органом пациента с сердечно-сосудистым заболеванием.

Видео дня

Специалисты из Британии и Франции использовали новую рентгеновскую технику, фиксирующую структуру сердца с точностью до 20 микрометров (половина ширины человеческого волоса). В некоторых областях визуализация выполнена на клеточном уровне, то есть показаны отдельные клетки органа, пишет DailyMail.

Эксперты из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Европейского центра синхротронного излучения (ESRF) в Гренобле (Франция) подчеркнули, что новая техника раскрывает новые возможности для исследования человеческих органов. "Позволяет увидеть весь орган в глобальном масштабе, а затем увеличить масштаб до уровня улицы, чтобы рассмотреть особенности сердечно-сосудистой системы в беспрецедентных деталях", – сказал профессор кафедры машиностроения UCL Питер Ли.

Как выглядит сердце человека изнутри: ученые показали разницу между здоровым и больным органом. Впечатляющее видео

В ролике сравниваются два целых органа умерших взрослых доноров. Здоровое сердце – от 63-летнего мужчины. Больное – от 87-летней женщины с ишемической болезнью сердца в анамнезе, когда орган ослаблен из-за уменьшения кровотока. Разница очевидна: здоровое сердце имеет четко очерченную форму, а больное – круглее, с высохшими сосудами и мышечными волокнами.

Как выглядит сердце человека изнутри: ученые показали разницу между здоровым и больным органом. Впечатляющее видео

Команда ученых использовала рентгеновскую технику под названием иерархическая фазово-контрастная томография (HiP-CT), чтобы получить изображение сердца в масштабе 20 микрометров.

"Одно из главных преимуществ этой методики состоит в том, что она обеспечивает полное 3D-изображение органа, которое примерно в 25 раз лучше, чем клинический КТ-сканер. Кроме того, новая технология может приближать к уровню клеток в выбранных областях, что в 250 раз лучше, чтобы достичь такой же детализации, как и под микроскопом, но без разрезания образца.

Как выглядит сердце человека изнутри: ученые показали разницу между здоровым и больным органом. Впечатляющее видео

Однако исследовать сердце живого человека таким образом невозможно, поскольку доза радиации была бы слишком высока.

Эксперты считают, что эти изображения станут источником лучшего понимания сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь по данным Минздрава, в 2019 году ишемическая болезнь сердца была причиной 8,9 миллиона или 16% смертей во всем мире. И эта цифра с 2001 года выросла более чем на два миллиона.

Как выглядит сердце человека изнутри: ученые показали разницу между здоровым и больным органом. Впечатляющее видео

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