Как выглядит сердце человека изнутри: ученые показали разницу между здоровым и больным органом. Впечатляющее видео

С помощью видео ученые показали, как выглядит сердце человека изнутри. Можно увидеть разницу между здоровым органом и органом пациента с сердечно-сосудистым заболеванием.

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Специалисты из Британии и Франции использовали новую рентгеновскую технику, фиксирующую структуру сердца с точностью до 20 микрометров (половина ширины человеческого волоса). В некоторых областях визуализация выполнена на клеточном уровне, то есть показаны отдельные клетки органа, пишет DailyMail.

Эксперты из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Европейского центра синхротронного излучения (ESRF) в Гренобле (Франция) подчеркнули, что новая техника раскрывает новые возможности для исследования человеческих органов. "Позволяет увидеть весь орган в глобальном масштабе, а затем увеличить масштаб до уровня улицы, чтобы рассмотреть особенности сердечно-сосудистой системы в беспрецедентных деталях", – сказал профессор кафедры машиностроения UCL Питер Ли.

В ролике сравниваются два целых органа умерших взрослых доноров. Здоровое сердце – от 63-летнего мужчины. Больное – от 87-летней женщины с ишемической болезнью сердца в анамнезе, когда орган ослаблен из-за уменьшения кровотока. Разница очевидна: здоровое сердце имеет четко очерченную форму, а больное – круглее, с высохшими сосудами и мышечными волокнами.

Команда ученых использовала рентгеновскую технику под названием иерархическая фазово-контрастная томография (HiP-CT), чтобы получить изображение сердца в масштабе 20 микрометров.

"Одно из главных преимуществ этой методики состоит в том, что она обеспечивает полное 3D-изображение органа, которое примерно в 25 раз лучше, чем клинический КТ-сканер. Кроме того, новая технология может приближать к уровню клеток в выбранных областях, что в 250 раз лучше, чтобы достичь такой же детализации, как и под микроскопом, но без разрезания образца.

Однако исследовать сердце живого человека таким образом невозможно, поскольку доза радиации была бы слишком высока.

Эксперты считают, что эти изображения станут источником лучшего понимания сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь по данным Минздрава, в 2019 году ишемическая болезнь сердца была причиной 8,9 миллиона или 16% смертей во всем мире. И эта цифра с 2001 года выросла более чем на два миллиона.

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