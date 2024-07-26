Ученые нашли секретную 'черную дверь', через которую вирусы гриппа проникают в клетки

Ученые обнаружили неизвестный до сих пор путь, по которому вирусы гриппа могут проникать в организм человека. Эти секретные "черные двери" пропускают инфекционных агентов в человеческие клетки.

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По словам ученых, вирусы гриппа, способные использовать вторую клеточную точку входа, могут более интенсивно перемещаться между животными и людьми. И это является дополнительной опасностью для инфицирования, пишет LiveScience.

Вирусы сезонного гриппа ежегодно "атакуют" около 1 миллиарда человек. Как правило, они проникают в человеческие клетки путем связывания с молекулами сахара, которые называются сиаловыми кислотами, на поверхности клеток. Это запускает процесс, который перемещает вирус в клетку, где он может размножаться.

Подобно вирусам гриппа человека, многие вирусы гриппа, которые инфицируют животных, используют сиаловые кислоты для проникновения в клетки хозяина. Однако выяснилось, что некоторые используют другой вход, который называется главным комплексом гистосовместимости класса II (MHC-II). Ученые предположили, что могут существовать вирусы гриппа, которые будут использовать оба пути.

В ходе нового исследования ученые обнаружили, что те вирусы, которые проникают в организм другим путем, могут размножаться быстрее и достигать высших уровней в клетках легких человека, чем вирусы, которые используют только "входные двери".

Основная обеспокоенность состоит в том, что не только вирусы гриппа человека попадают в наши клетки таким путем, но и что вирусы гриппа животных могут использовать тот же путь. Например, птичий H2N2 – это вирус птичьего гриппа, вызвавший пандемию в 1950-х годах после того, как он заменил гены вирусом H1N1 человека.

"Сегодня вирусы H2N2 больше не циркулируют среди людей, а живут в птичьем резервуаре. Но учитывая то, что люди, рожденные после 1968 года, не контактировали с вирусами H2N2 и, следовательно, не имеют против них иммунитета, птичьи вирусы могут повлечь за собой новую волну пандемии", – сообщил автор исследования, научный сотрудник Цюрихского университета Умут Каракус.

Вирус H2 может инфицировать свиней, мышей и хорьков, а также разных птиц. Эта способность переходить между видами и обмениваться генами с другими вирусами гриппа повышает вероятность того, что когда-нибудь H2N2 сможет передаваться от животных к людям. Если такие вирусы приобретают способность легко распространяться между людьми, они могут вызвать пандемию.

Однако не стоит еще паниковать. Ученые проведут ряд исследований, чтобы досконально изучить природу распространения вирусов. Благодаря лучшему пониманию того, как эти вирусы ведут себя в дикой природе, ученые смогут делать более точные выводы о том, где есть наибольшие риски и как предотвратить последующую пандемию гриппа.

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