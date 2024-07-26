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Ученые нашли секретную "черную дверь", через которую вирусы гриппа проникают в клетки

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
708
Ученые нашли секретную 'черную дверь', через которую вирусы гриппа проникают в клетки

Ученые обнаружили неизвестный до сих пор путь, по которому вирусы гриппа могут проникать в организм человека. Эти секретные "черные двери" пропускают инфекционных агентов в человеческие клетки.

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По словам ученых, вирусы гриппа, способные использовать вторую клеточную точку входа, могут более интенсивно перемещаться между животными и людьми. И это является дополнительной опасностью для инфицирования, пишет LiveScience.

Ученые нашли секретную "черную дверь", через которую вирусы гриппа проникают в клетки

Вирусы сезонного гриппа ежегодно "атакуют" около 1 миллиарда человек. Как правило, они проникают в человеческие клетки путем связывания с молекулами сахара, которые называются сиаловыми кислотами, на поверхности клеток. Это запускает процесс, который перемещает вирус в клетку, где он может размножаться.

Подобно вирусам гриппа человека, многие вирусы гриппа, которые инфицируют животных, используют сиаловые кислоты для проникновения в клетки хозяина. Однако выяснилось, что некоторые используют другой вход, который называется главным комплексом гистосовместимости класса II (MHC-II). Ученые предположили, что могут существовать вирусы гриппа, которые будут использовать оба пути.

Ученые нашли секретную "черную дверь", через которую вирусы гриппа проникают в клетки

В ходе нового исследования ученые обнаружили, что те вирусы, которые проникают в организм другим путем, могут размножаться быстрее и достигать высших уровней в клетках легких человека, чем вирусы, которые используют только "входные двери".

Основная обеспокоенность состоит в том, что не только вирусы гриппа человека попадают в наши клетки таким путем, но и что вирусы гриппа животных могут использовать тот же путь. Например, птичий H2N2 – это вирус птичьего гриппа, вызвавший пандемию в 1950-х годах после того, как он заменил гены вирусом H1N1 человека.

Ученые нашли секретную "черную дверь", через которую вирусы гриппа проникают в клетки

"Сегодня вирусы H2N2 больше не циркулируют среди людей, а живут в птичьем резервуаре. Но учитывая то, что люди, рожденные после 1968 года, не контактировали с вирусами H2N2 и, следовательно, не имеют против них иммунитета, птичьи вирусы могут повлечь за собой новую волну пандемии", – сообщил автор исследования, научный сотрудник Цюрихского университета Умут Каракус.

Вирус H2 может инфицировать свиней, мышей и хорьков, а также разных птиц. Эта способность переходить между видами и обмениваться генами с другими вирусами гриппа повышает вероятность того, что когда-нибудь H2N2 сможет передаваться от животных к людям. Если такие вирусы приобретают способность легко распространяться между людьми, они могут вызвать пандемию.

Ученые нашли секретную "черную дверь", через которую вирусы гриппа проникают в клетки

Однако не стоит еще паниковать. Ученые проведут ряд исследований, чтобы досконально изучить природу распространения вирусов. Благодаря лучшему пониманию того, как эти вирусы ведут себя в дикой природе, ученые смогут делать более точные выводы о том, где есть наибольшие риски и как предотвратить последующую пандемию гриппа.

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